Диета и таблетки не актуальны: озвучено сенсационное заявление о лечении сахарного диабета

Жизнь на больших высотах может помогать снижать вероятность развития диабета. К такому выводу пришла международная команда ученых, которая выяснила, что в условиях нехватки кислорода эритроциты начинают более интенсивно поглощать глюкозу из крови. Эти открытия открывают перспективы создания новых методов лечения и уже были протестированы на лабораторных мышах.

Фото: из открытых источников

О результатах исследования сообщило издание BBC Science Focus.

Исследователи отметили, что люди, проживающие на высоте более 1500 метров над уровнем моря, в среднем на 12% реже болеют диабетом по сравнению с обитателями низменностей. Механизм этого явления оставался невыясненным до последних экспериментов. Публикация в журнале Cell Metabolism показала: во время гипоксии организм стимулирует производство эритроцитов, изменяющих свою функцию и начинающих активно захватывать глюкозу, действуя как "глюкозные губки".

Чтобы проверить гипотезу, учёные создали модель низкого содержания кислорода для мышей. Результаты показали, что эритроциты, лишенные достаточного количества кислорода, поглощают глюкозу и превращают ее в соединение, что облегчает доставку кислорода в ткани.

"Такие клетки имеют больше транспортеров глюкозы, чем обычные эритроциты", — объясняет руководитель исследования доктора Йоланда Марти-Матеос из Института Гладстона.

На основе этого механизма создан экспериментальный препарат HypoxyStat, имитирующий эффект гипоксии без фактической нехватки кислорода. Тестирование на мышах показало, что HypoxyStat полностью нормализует уровень глюкозы в крови и действует эффективнее существующих противодиабетических средств.

