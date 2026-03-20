Діагностика цукрового діабету стала ще більш простішою: експерти здивували відкриттям

Сучасні технології відкривають нові можливості для раннього виявлення порушень обміну речовин. Зокрема, поєднання даних зі смартгодинників із базовими медичними показниками дозволяє визначати інсулінорезистентність із точністю до 90%. Такий підхід може стати основою для масового скринінгу населення та своєчасної профілактики.

Фото: з відкритих джерел

У межах дослідження проаналізували дані понад тисячі користувачів популярних носимих пристроїв. Алгоритми враховували частоту серцевих скорочень у стані спокою, рівень фізичної активності (зокрема кількість кроків), а також тривалість і якість сну. Додатково використовували результати лабораторних аналізів і демографічні характеристики. Завдяки комплексному підходу вдалося значно підвищити точність оцінки ризику порівняно з традиційними методами.

Проблема інсулінорезистентності полягає в тому, що вона часто не має явних симптомів і довго залишається непоміченою. У багатьох випадках її виявляють уже після підвищення рівня глюкози в крові. Водночас рання діагностика дає шанс запобігти розвитку діабету 2 типу — достатньо вчасно змінити спосіб життя, переглянути харчування та підвищити фізичну активність.

Використання смартгодинників у медицині має низку переваг: доступність для широкого кола людей, відносно невисоку вартість у порівнянні з лабораторними тестами та можливість безперервного моніторингу стану організму. Водночас існують і певні обмеження — точність показників може залежати від конкретної моделі пристрою, а також постає питання безпеки персональних даних.

Для України такі технології можуть бути особливо корисними, зважаючи на обмежений доступ до медичних обстежень у деяких регіонах. Інтеграція носимих гаджетів у систему охорони здоров’я здатна покращити ранню діагностику та зменшити поширеність хронічних захворювань.

Як вже писали "Коментарі", люди з підвищеним артеріальним тиском зазвичай знають базові правила: обмеження солі, фізична активність, якісний сон і регулярний прийом ліків. Проте є менш очевидні звички, які також можуть впливати на стан здоров’я.