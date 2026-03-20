Діагностика цукрового діабету стала ще більш простішою: експерти здивували відкриттям

Клименко Елена
Сучасні технології відкривають нові можливості для раннього виявлення порушень обміну речовин. Зокрема, поєднання даних зі смартгодинників із базовими медичними показниками дозволяє визначати інсулінорезистентність із точністю до 90%. Такий підхід може стати основою для масового скринінгу населення та своєчасної профілактики.
У межах дослідження проаналізували дані понад тисячі користувачів популярних носимих пристроїв. Алгоритми враховували частоту серцевих скорочень у стані спокою, рівень фізичної активності (зокрема кількість кроків), а також тривалість і якість сну. Додатково використовували результати лабораторних аналізів і демографічні характеристики. Завдяки комплексному підходу вдалося значно підвищити точність оцінки ризику порівняно з традиційними методами.
Проблема інсулінорезистентності полягає в тому, що вона часто не має явних симптомів і довго залишається непоміченою. У багатьох випадках її виявляють уже після підвищення рівня глюкози в крові. Водночас рання діагностика дає шанс запобігти розвитку діабету 2 типу — достатньо вчасно змінити спосіб життя, переглянути харчування та підвищити фізичну активність.
Використання смартгодинників у медицині має низку переваг: доступність для широкого кола людей, відносно невисоку вартість у порівнянні з лабораторними тестами та можливість безперервного моніторингу стану організму. Водночас існують і певні обмеження — точність показників може залежати від конкретної моделі пристрою, а також постає питання безпеки персональних даних.
Для України такі технології можуть бути особливо корисними, зважаючи на обмежений доступ до медичних обстежень у деяких регіонах. Інтеграція носимих гаджетів у систему охорони здоров’я здатна покращити ранню діагностику та зменшити поширеність хронічних захворювань.
