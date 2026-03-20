Ці два види води становлять смертельну загрозу організму: медики здивували відкриттям
Ці два види води становлять смертельну загрозу організму: медики здивували відкриттям

Через численні міфи про воду важко визначити, чи вона завжди корисна для організму і які її види можуть бути небезпечні

20 березня 2026, 08:40
Клименко Елена

Існує поширена думка, що вода, яку кип’ятять кілька разів, стає настільки небезпечною, що може викликати рак. Але чи відповідає це дійсності? Насправді хоча багаторазове кип’ятіння може залишати у воді невеликі сліди хлору, наразі немає достатніх наукових доказів, що його присутність у таких кількостях становить реальну загрозу для здоров’я людини. Хлор уже багато років використовується для дезінфекції питної води, і його безпечний рівень контролюється санітарними нормами.

Водночас дійсно існує ризик, що повторне кип’ятіння може сприяти перетворенню нітратів на нітрити – речовини, які у великих дозах можуть бути шкідливими. Але важливо розуміти, що шкода залежить від концентрації цих сполук. Тому не можна стверджувати, що кількаразово кип’ячена вода автоматично провокує рак або інші серйозні захворювання.

Що стосується води, залишеної на ніч, її теж можна вживати, хоча експерти радять цього уникати для збереження смакових і санітарних якостей. Наукові дослідження показують, що якщо вода кип’ятиться близько півгодини, кількість нітритів у ній залишається стабільною навіть після нічного зберігання, тобто істотно не змінюється.

Разом із цим, існують два типи води, які дійсно можуть бути небезпечними для здоров’я. Перший – це змішана вода, що утворюється при поєднанні кип’яченої та сирої води. У такій воді температура зазвичай недостатня для знищення шкідливих бактерій, а тривале вживання такої води може призвести до кишкових інфекцій і розладів травлення. Другий небезпечний вид – дуже гаряча вода, температура якої перевищує 65 градусів за Цельсієм. За даними Міжнародного агентства з вивчення раку, постійне споживання надто гарячих напоїв підвищує ризик розвитку раку стравоходу, адже нормальне сприйняття стравоходом людини обмежується температурами близько 40–50 градусів.

Як вже писали "Коментарі", люди з підвищеним артеріальним тиском зазвичай знають базові правила: обмеження солі, фізична активність, якісний сон і регулярний прийом ліків. Проте є менш очевидні звички, які також можуть впливати на стан здоров’я.



