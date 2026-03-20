Эти два вида воды представляют смертельную угрозу организму: медики удивили открытием

Существует расхожее мнение, что вода, которую кипятят несколько раз, становится настолько опасной, что может вызвать рак. Но соответствует ли это действительности? В действительности, хотя многократное кипячение может оставлять в воде небольшие следы хлора, пока нет достаточных научных доказательств, что присутствие в таких количествах представляет реальную угрозу для здоровья человека. Хлор уже много лет используется для дезинфекции питьевой воды и его безопасный уровень контролируется санитарными нормами.

В то же время, действительно существует риск, что повторное кипячение может способствовать превращению нитратов в нитриты – вещества, которые в больших дозах могут быть вредными. Но важно понимать, что вред зависит от концентрации этих соединений. Поэтому нельзя утверждать, что несколько раз кипяченая вода автоматически провоцирует рак или другие серьезные заболевания.

Что касается воды, оставленной на ночь, ее тоже можно употреблять, хотя эксперты советуют избегать этого для сохранения вкусовых и санитарных качеств. Научные исследования показывают, что если вода кипятится около получаса, количество нитритов в ней остается стабильным даже после ночного хранения, то есть существенно не меняется.

Вместе с этим существуют два типа воды, которые действительно могут быть опасными для здоровья. Первый – это смешанная вода, которая образуется при соединении кипяченой и сырой воды. В такой воде температура обычно недостаточна для уничтожения вредных бактерий, а длительное употребление такой воды может привести к кишечным инфекциям и расстройствам пищеварения. Второй опасный вид – очень горячая вода, температура которой превышает 65 градусов Цельсия. По данным Международного агентства по изучению рака, постоянное потребление горячих напитков повышает риск развития рака пищевода, ведь нормальное восприятие пищеводом человека ограничивается температурами около 40-50 градусов.

