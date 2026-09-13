Діабет б'є не лише по тілу: вчені розкрили небезпечні наслідки для психіки

Діабет вимагає постійної уваги до власного здоров'я, і згодом це може стати важким психологічним випробуванням. Дослідження показують, що люди з діабетом частіше стикаються з депресією, тривогою та емоційним виснаженням.

Натягнута мотузка символізує психологічну напругу та стрес. Фото: Engin_Akyurt / Pixabay

Чому діабет виснажує психіку

Повсякденне життя із захворюванням пов'язане з постійними рішеннями: потрібно контролювати рівень глюкози, приймати ліки, стежити за харчуванням та фізичною активністю. Додатковий стрес викликають можливі ускладнення, коливання цукру та фінансові витрати на лікування.

Такий стан називають діабетичним дистресом. За даними дослідження CDC, проведеного серед дорослих американців з діабетом, у 2021 році близько 24% зазнавали помірного, а 6,6% — важкого дистресу.

Зростає ризик депресії та тривоги

Психологічні проблеми при діабеті можуть утворювати замкнене коло. Емоційне виснаження заважає регулярно стежити за здоров'ям, а поганий контроль захворювання, своєю чергою, здатен посилювати стрес.

CDC зазначає, що у людей із діабетом ймовірність депресії вища, ніж у людей без цього захворювання. Тривога також зустрічається частіше, а тривалий стрес може впливати на рівень цукру в крові.

Чому важливо звертати увагу на стан

Психічне здоров'я за діабету є частиною загального контролю захворювання. Якщо людина постійно відчуває пригніченість, тривогу чи втому від необхідності займатися лікуванням, фахівці рекомендують не ігнорувати ці симптоми та звертатися за допомогою.

Таким чином, діабет впливає не лише на фізичний стан. Постійна боротьба із захворюванням може серйозно навантажувати психіку, тому емоційне самопочуття також потребує уваги.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що діабет 1-го типу може приховувати дві різні хвороби: що з'ясували вчені.