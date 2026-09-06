Диабет 1-го типа может скрывать две разные болезни: что выяснили учёные

Диабет 1-го типа принято считать единым заболеванием, при котором иммунная система атакует клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. Однако новое масштабное исследование показывает, что механизм развития болезни может быть неодинаковым у всех пациентов.

Глюкометр для измерения уровня сахара в крови. Фото: AS_Photography / Pixabay

Учёные нашли два разных варианта

Исследователи из США и Великобритании провели генетический анализ 9091 человека с диабетом 1-го типа и 14 157 участников контрольной группы. Учёные разделили пациентов по двум генетическим вариантам высокого риска — HLA-DR3 и HLA-DR4.

Результаты показали заметные различия. У носителей HLA-DR4 сильнее проявлялись генетические признаки, связанные с активностью Т-клеток иммунной системы. При HLA-DR3 исследователи обнаружили особую связь с тучными клетками, которые участвуют в воспалительных и аллергических реакциях.

Учёные считают, что эти различия могут указывать на существование нескольких биологических подтипов диабета 1-го типа. При этом речь пока не идёт о доказательстве двух полностью самостоятельных заболеваний.

Что это меняет

Авторы исследования предполагают, что разделение пациентов по генетическим особенностям в будущем может помочь точнее изучать болезнь и подбирать лечение. Например, результаты клинических испытаний лекарств можно будет анализировать отдельно для разных генетических групп.

Однако исследователям предстоит подтвердить полученные выводы в дальнейших работах. Необходимо также учитывать другие факторы, включая особенности иммунного ответа и воздействие окружающей среды.

Таким образом, диабет 1-го типа может оказаться более неоднородным заболеванием, чем считалось ранее, а понимание его различных механизмов потенциально позволит сделать профилактику и лечение более персонализированными.

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