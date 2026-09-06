Діабет 1-го типу може приховувати дві різні хвороби: що з'ясували вчені

Діабет 1-го типу прийнято вважати єдиним захворюванням, при якому імунна система атакує клітини підшлункової залози, що відповідають за вироблення інсуліну. Однак нове масштабне дослідження показує, що механізм розвитку хвороби може бути неоднаковим у всіх пацієнтів.

Глюкометр для вимірювання рівня цукру в крові. Фото: AS_Photography / Pixabay

Вчені знайшли два різні варіанти

Дослідники зі США та Великої Британії провели генетичний аналіз 9091 людини з діабетом 1-го типу та 14 157 учасників контрольної групи. Вчені розділили пацієнтів за двома генетичними варіантами високого ризику — HLA-DR3 та HLA-DR4.

Результати показали помітні відмінності. У носіїв HLA-DR4 сильніше виявлялися генетичні ознаки, пов'язані з активністю Т-клітин імунної системи. При HLA-DR3 дослідники виявили особливий зв'язок з опасистими клітинами, які беруть участь у запальних та алергічних реакціях.

Вчені вважають, що ці відмінності можуть свідчити про існування кількох біологічних підтипів діабету 1-го типу. При цьому поки не йдеться про доказ двох повністю самостійних захворювань.

Що це змінює

Автори дослідження припускають, що поділ пацієнтів за генетичними особливостями в майбутньому може допомогти точніше вивчати хворобу та підбирати лікування. Наприклад, результати клінічних випробувань ліків можна буде аналізувати окремо для різних генетичних груп.

Проте дослідники мають підтвердити отримані висновки у подальших роботах. Необхідно також враховувати інші фактори, включаючи особливості імунної відповіді та вплив довкілля.

Таким чином, діабет 1-го типу може виявитися неодноріднішим захворюванням, ніж вважалося раніше, а розуміння його різних механізмів потенційно дозволить зробити профілактику та лікування більш персоналізованими.

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