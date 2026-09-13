Диабет бьет не только по телу: ученые раскрыли опасные последствия для психики

Диабет требует постоянного внимания к собственному здоровью, и со временем это может стать тяжелым психологическим испытанием. Исследования показывают, что люди с диабетом чаще сталкиваются с депрессией, тревогой и эмоциональным истощением.

Натянутая веревка символизирует психологическое напряжение и стресс. Фото: Engin_Akyurt / Pixabay

Почему диабет истощает психику

Повседневная жизнь с заболеванием связана с постоянными решениями: нужно контролировать уровень глюкозы, принимать лекарства, следить за питанием и физической активностью. Дополнительный стресс вызывают возможные осложнения, колебания сахара и финансовые расходы на лечение.

Такое состояние называют диабетическим дистрессом. По данным исследования CDC, проведенного среди взрослых американцев с диабетом, в 2021 году около 24% испытывали умеренный, а 6,6% — тяжелый дистресс.

Растет риск депрессии и тревоги

Психологические проблемы при диабете могут образовывать замкнутый круг. Эмоциональное истощение мешает регулярно следить за здоровьем, а плохой контроль заболевания, в свою очередь, способен усиливать стресс.

CDC отмечает, что у людей с диабетом вероятность депрессии выше, чем у людей без этого заболевания. Тревожность также встречается чаще, а длительный стресс может влиять на уровень сахара в крови.

Почему важно обращать внимание на состояние

Психическое здоровье при диабете является частью общего контроля заболевания. Если человек постоянно чувствует подавленность, тревогу или усталость от необходимости заниматься лечением, специалисты рекомендуют не игнорировать эти симптомы и обращаться за помощью.

Таким образом, диабет влияет не только на физическое состояние. Постоянная борьба с заболеванием может серьезно нагружать психику, поэтому эмоциональное самочувствие также требует внимания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что диабет 1-го типа может скрывать две разные болезни: что выяснили учёные.