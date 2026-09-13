Диабет бьет не только по телу: ученые раскрыли опасные последствия для психики

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Сергій Кречмаровський
Диабет требует постоянного внимания к собственному здоровью, и со временем это может стать тяжелым психологическим испытанием. Исследования показывают, что люди с диабетом чаще сталкиваются с депрессией, тревогой и эмоциональным истощением.
Натянутая веревка символизирует психологическое напряжение и стресс. Фото: Engin_Akyurt / Pixabay
Повседневная жизнь с заболеванием связана с постоянными решениями: нужно контролировать уровень глюкозы, принимать лекарства, следить за питанием и физической активностью. Дополнительный стресс вызывают возможные осложнения, колебания сахара и финансовые расходы на лечение.
Такое состояние называют диабетическим дистрессом. По данным исследования CDC, проведенного среди взрослых американцев с диабетом, в 2021 году около 24% испытывали умеренный, а 6,6% — тяжелый дистресс.
Психологические проблемы при диабете могут образовывать замкнутый круг. Эмоциональное истощение мешает регулярно следить за здоровьем, а плохой контроль заболевания, в свою очередь, способен усиливать стресс.
CDC отмечает, что у людей с диабетом вероятность депрессии выше, чем у людей без этого заболевания. Тревожность также встречается чаще, а длительный стресс может влиять на уровень сахара в крови.
Психическое здоровье при диабете является частью общего контроля заболевания. Если человек постоянно чувствует подавленность, тревогу или усталость от необходимости заниматься лечением, специалисты рекомендуют не игнорировать эти симптомы и обращаться за помощью.
Таким образом, диабет влияет не только на физическое состояние. Постоянная борьба с заболеванием может серьезно нагружать психику, поэтому эмоциональное самочувствие также требует внимания.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что диабет 1-го типа может скрывать две разные болезни: что выяснили учёные.