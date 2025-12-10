Деменція відступить назавжди: вчені приголомшили простою порадою

Ходьба — це проста, доступна та приємна активність, яка одночасно підтримує загальне здоров’я. Останні дослідження показують, що щоденні прогулянки можуть ефективно захистити мозок від хвороби Альцгеймера. Навіть помірна фізична активність сприяє збереженню когнітивних функцій, а для отримання користі не обов’язково мати ранні ознаки нейродегенеративних захворювань, зазначає неврологиня докторка медичних наук Вай-Ін Венді Яу.

Команда дослідників Гарвардського центру старіння мозку проаналізувала дані 296 осіб віком від 50 до 90 років, які були когнітивно здоровими. Для оцінки мозкової активності використовували ПЕТ-сканування, фіксуючи рівень бета-амілоїду та тау-білка — ключових маркерів хвороби Альцгеймера. Фізичну активність учасників контролювали за допомогою крокомірів, а когнітивне тестування проводили щорічно протягом 2–14 років.

Результати показали, що щоденні прогулянки від 3000 до 5000 кроків уповільнюють накопичення тау-білка, що захищає нейрони і уповільнює когнітивний спад на три роки. Збільшення активності до 5000–7000 кроків на день може забезпечити до семи років додаткового захисту. Фізична активність покращує кровотік до мозку, знижує запалення та стимулює вироблення нейропротекторних факторів, таких як BDNF та іризин, що допомагають зменшити аномальне накопичення тау-білка.

Ці відкриття підкреслюють, що регулярна фізична активність — це ефективний спосіб підтримки когнітивного здоров’я. Поєднання руху з іншими корисними звичками — правильним харчуванням, соціальною та розумовою активністю — може значно знизити ризик розвитку деменції. Головне — почати вже сьогодні, адже навіть щонайменше 3000 кроків на день здатні змінити майбутнє вашого мозку та подарувати довше й здорове життя.

