Деменция отступит навсегда: ученые ошеломили простым советом

Ходьба – это простая, доступная и приятная активность, одновременно поддерживающая общее здоровье. Последние исследования показывают, что ежедневные прогулки могут эффективно оградить мозг от болезни Альцгеймера. Даже умеренная физическая активность способствует сохранению когнитивных функций, а для получения пользы не обязательно иметь ранние признаки нейродегенеративных заболеваний, отмечает неврологиня доктор медицинских наук Вай-ин Венди Яу.

Команда исследователей Гарвардского центра старения мозга проанализировала данные 296 человек в возрасте от 50 до 90 лет, которые были когнитивно здоровыми. Для оценки мозговой активности использовали ПЭТ-сканирование, фиксируя уровень бета-амилоида и тау-белка – ключевых маркеров болезни Альцгеймера. Физическую активность участников контролировали с помощью шагомеров, а когнитивное тестирование проводилось ежегодно в течение 2–14 лет.

Результаты показали, что ежедневные прогулки от 3000 до 5000 шагов замедляют накопление тау-белка, защищающего нейроны и замедляющего когнитивный спад на три года. Увеличение активности до 5000–7000 шагов в день может обеспечить до семи лет дополнительной защиты. Физическая активность улучшает кровоток к мозгу, снижает воспаление и стимулирует выработку нейропротекторных факторов, таких как BDNF и ирризин, помогающие уменьшить аномальное накопление тау-белка.

Эти открытия подчеркивают, что регулярная физическая активность – это эффективный способ поддержания когнитивного здоровья. Сочетание движения с другими полезными привычками – правильным питанием, социальной и умственной активностью – может значительно снизить риск развития деменции. Главное — начать уже сегодня, ведь даже не менее 3000 шагов в день способны изменить будущее вашего мозга и подарить более долгую и здоровую жизнь.

