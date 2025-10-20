Іноді зуби починають кришитися, темніти або розхитуватися, навіть якщо ви регулярно чистите їх і не пропускаєте візити до стоматолога. Здається, ніби причина у пасті чи воді, але насправді винна може бути прихована хвороба, яка повільно руйнує зуби зсередини.

Ця прихована хвороба зруйнує усі ваші зуби

Проблема, про яку не підозрюють — пародонтоз

Однією з найпідступніших стоматологічних хвороб є пародонтоз — запальний процес, що уражає не сам зуб, а тканини, які його утримують. Спочатку він протікає без болю, без набряку чи явних симптомів, тому більшість людей дізнаються про нього лише тоді, коли зуби починають хитатися або навіть випадати.

Як виникає пародонтоз

Причини часто комплексні:

порушення кровообігу ясен;

хронічні інфекції в організмі (тонзиліт, гайморит, навіть гастрит);

нестача вітамінів C, D та групи B;

ендокринні розлади (особливо діабет);

неправильний прикус або надмірне навантаження на зуби.

Через порушення живлення тканин ясна відходять від зубів, утворюються кишені, де накопичуються бактерії, і поступово кісткова тканина розсмоктується. Зуби стають "довшими", чутливими, а з часом — просто випадають.

Ознаки, які варто перевірити

Зверніть увагу, якщо у вас:

кровоточать ясна при чищенні;

з’явився неприємний запах з рота;

зуби стали рухомими;

ясна змінили колір або "відступили";

з’явилася чутливість на холодне чи гаряче.

Це перші сигнали, що під яснами вже відбувається руйнування.

Як врятувати зуби

Не відкладайте візит до стоматолога-пародонтолога. Сучасна діагностика (рентген, КТ, лазерне вимірювання глибини кишень) дозволяє виявити проблему ще до втрати зубів.

Регулярна чистка каменю — обов’язкова! Саме зубний камінь запускає запалення.

Вітамінна підтримка. Особливо корисні вітаміни C, D і кальцій.

Контроль системних хвороб. Діабет, гіпертонія чи проблеми зі шлунком безпосередньо впливають на стан ясен.

Домашній догляд. М’яка щітка, ополіскувач, іригатор — усе це допомагає зупинити розвиток хвороби.

Висновок

Пародонтоз — мовчазний ворог, який роками може не давати про себе знати, а потім забрати одразу всі зуби. Якщо ви помітили навіть незначну кровоточивість чи неприємний запах — не чекайте. Адже чим раніше виявити проблему, тим більше шансів зберегти усмішку здоровою.

Нагадаємо, який продукт руйнує зуби гірше, ніж солодощі.