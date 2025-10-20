Иногда зубы начинают крошиться, темнеть или расшатываться, даже если вы регулярно чистите их и не пропускаете визиты к стоматологу. Кажется, что причина в пасте или воде, но на самом деле виновата может быть скрытая болезнь, которая медленно разрушает зубы изнутри.

Эта скрытая болезнь разрушит все ваши зубы

Проблема, о которой не подозревают – пародонтоз

Одной из самых коварных стоматологических болезней является пародонтоз — воспалительный процесс, поражающий не сам зуб, а содержащие его ткани. Сначала он протекает без боли, без отека или явных симптомов, поэтому большинство людей узнают его только тогда, когда зубы начинают шататься или даже выпадать.

Как возникает пародонтоз

Причины часто комплексны:

нарушение кровообращения десен;

хронические инфекции в организме (тонзиллит, гайморит, даже гастрит);

нехватка витаминов C, D и группы B;

эндокринные расстройства (особенно диабет);

неправильный прикус или чрезмерная нагрузка на зубы.

Из-за нарушения питания тканей десны отходят от зубов, образуются карманы, где скапливаются бактерии, и постепенно костная ткань рассасывается. Зубы становятся "длиннее", чувствительнее, а со временем — просто выпадают.

Признаки, которые следует проверить

Обратите внимание, если у вас:

кровоточащая десна при чистке;

появился неприятный запах изо рта;

зубы стали подвижными;

десна изменили цвет или "отступили";

появилась чувствительность к холодному или горячему.

Это первые сигналы, что под десной уже происходит разрушение.

Как спасти зубы

Не откладывайте визит к стоматологу-пародонтологу. Современная диагностика (рентген, КТ, лазерное измерение глубины карманов) позволяет выявить проблему еще до потери зубов.

Регулярная чистка камня – обязательна! Именно зубной камень запускает воспаление.

Витаминная поддержка. Особенно полезны витамины C, D и кальция.

Контроль системных заболеваний. Диабет, гипертония или проблемы с желудком оказывают непосредственное влияние на состояние десен.

Домашний уход. Мягкая щетка, ополаскиватель, ирригатор – все это помогает остановить развитие болезни.

Вывод

Пародонтоз — молчаливый враг, который годами может не давать о себе знать, а затем унести сразу все зубы. Если вы заметили даже незначительную кровоточивость или неприятный запах, не ждите. Ведь чем раньше выявить проблему, тем больше шансов сохранить здоровую улыбку.

Напомним, какой продукт разрушает зубы хуже сладостей.