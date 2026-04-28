Ця післяобідня звичка свідчить про страшну хворобу: медики шокували застереженням

Нове дослідження американських науковців виявило несподіваний взаємозв’язок між денним сном і рівнем смертності серед людей віком понад 55 років. За даними вчених, певні особливості режиму денного відпочинку можуть бути не просто звичкою, а важливим індикатором загального стану здоров’я.

Як повідомляє ScienceAlert, короткий денний сон загалом має низку позитивних ефектів. Він сприяє відновленню енергії, покращує концентрацію уваги, швидкість реакцій, а також підтримує когнітивні функції, зокрема пам’ять і здатність до логічного мислення. У деяких випадках такий відпочинок навіть частково компенсує недосипання вночі та може знижувати ризик розвитку деменції.

Водночас нові результати досліджень свідчать, що у літніх людей надмірна або регулярна сонливість у денний час може мати інше значення. Зокрема, вчені звертають увагу на те, що часті епізоди сну вдень, особливо в ранкові години, асоціюються з підвищеним ризиком смертності.

Фахівці припускають, що такі зміни можуть бути не причиною, а наслідком прихованих проблем зі здоров’ям. Тобто надмірна потреба у денному сні іноді виступає раннім маркером розвитку серцево-судинних, неврологічних або інших захворювань.

"Наше дослідження показує, що об’єктивне відстеження моделей денного сну може мати значну клінічну цінність для раннього виявлення проблем зі здоров’ям", — зазначила авторка роботи Ченлу Гао з Mass General Brigham.

Попередні наукові роботи вже пов’язували частий денний сон із такими станами, як гіпертонія та інсульт, однак причинно-наслідкові зв’язки залишаються недостатньо вивченими. Дослідники підкреслюють, що сам по собі денний сон не є шкідливим, але його характер і регулярність можуть сигналізувати про зміни в організмі, які потребують уваги лікарів.

