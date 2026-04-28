Эта послеобеденная привычка свидетельствует о страшной болезни: медики шокировали оговоркой

Новое исследование американских ученых выявило неожиданную взаимосвязь между дневным сном и уровнем смертности среди людей старше 55 лет. По данным ученых, некоторые особенности режима дневного отдыха могут быть не просто привычкой, а важным индикатором общего состояния здоровья.

Фото: из открытых источников

Как сообщает ScienceAlert, короткий дневной сон имеет ряд положительных эффектов. Он способствует восстановлению энергии, улучшает концентрацию внимания, быстроту реакций, а также поддерживает когнитивные функции, в частности, память и способность к логическому мышлению. В некоторых случаях такой отдых частично компенсирует недосыпание ночью и может снижать риск развития деменции.

В то же время, новые результаты исследований свидетельствуют, что у пожилых людей чрезмерная или регулярная сонливость в дневное время может иметь другое значение. В частности, ученые обращают внимание, что частые эпизоды сна днем, особенно в утренние часы, ассоциируются с повышенным риском смертности.

Специалисты предполагают, что такие изменения могут быть не причиной, а следствием скрытых проблем со здоровьем. То есть чрезмерная потребность в дневном сне иногда выступает ранним маркером развития сердечно-сосудистых, неврологических или других заболеваний.

"Наше исследование показывает, что объективное отслеживание моделей дневного сна может иметь значительную клиническую ценность для раннего выявления проблем со здоровьем", — отметила автор работы Ченлу Гао из Mass General Brigham.

Предыдущие научные работы уже связывали частый дневной сон с такими состояниями как гипертония и инсульт, однако причинно-следственные связи остаются недостаточно изученными. Исследователи подчеркивают, что сам по себе дневной сон не вреден, но его характер и регулярность могут сигнализировать об изменениях в организме, требующих внимания врачей.

