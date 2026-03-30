Ця несподівана ознака деменції виникає після переведення годинника

Переведення стрілок годинника на годину вперед у березні — справа звична для більшості людей. Однак після зміни часу у людей з деменцією виникає “дезорієнтуючий симптом.

Деменція. Ілюстративне фото

Експерти попереджають, що після переведення стрілок годинника, люди з деменцією можуть відчувати “тривогу та страждання”, пише видання Express. Пояснюють, що для більшості перехід на “літній час” означає лише пропуск години сну, людям з когнітивними порушеннями це може бути важко зрозуміти. Зміна часу може посилити симптом, відомий як “захід сонця”. У людей з деменцією може виникати зміна поведінки — вони стають більш розгубленими та збудженими, оскільки їхній біологічний годинник порушується.

“Оскільки світловий день починається раніше і закінчується пізніше, людям з деменцією може бути важко розрізнити 6 ранку та 6 вечора. Це може порушити їхній циркадний біологічний годинник і ускладнити для них самих та тих, хто за ними доглядає, достатній сон”, — цитує лікарів видання.

Зміна часу та недостатня кількість сну, за словами експертів, може призвести до перевтоми людини, що може спричинити поганий настрій та вплинути на її здатність ясно мислити. Людина також може стати дратівливою та засмученим.

Ознаки симптому, який називають “захід сонця”:

“захід сонця" часто може викликати у людей з деменцією сильне відчуття, що вони перебувають не в тому місці,

вони можуть сказати, що їм потрібно додому, навіть якщо вони вдома, або що їм потрібно забрати дітей зі школи, навіть якщо їхні діти вже дорослі,

інші симптоми можуть включати крики, суперечки, ходьбу туди-сюди або плутанину щодо того, хто є люди та що відбувається навколо них.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про три ознаки ранньої деменції, які проявляються при ходьбі.