logo_ukra

BTC/USD

67515

ETH/USD

2060.7

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Ця несподівана ознака деменції виникає після переведення годинника
commentss НОВИНИ Всі новини

Ця несподівана ознака деменції виникає після переведення годинника

Симптом деменції проявляється після переведення годинника на літній час

30 березня 2026, 12:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Переведення стрілок годинника на годину вперед у березні — справа звична для більшості людей. Однак після зміни часу у людей з деменцією виникає “дезорієнтуючий симптом. 

Деменція. Ілюстративне фото

Експерти попереджають, що після переведення стрілок годинника, люди з деменцією можуть відчувати “тривогу та страждання”, пише видання Express. Пояснюють, що для більшості перехід на “літній час” означає лише пропуск години сну, людям з когнітивними порушеннями це може бути важко зрозуміти. Зміна часу може посилити симптом, відомий як “захід сонця”. У людей з деменцією може виникати зміна поведінки — вони стають більш розгубленими та збудженими, оскільки їхній біологічний годинник порушується.

“Оскільки світловий день починається раніше і закінчується пізніше, людям з деменцією може бути важко розрізнити 6 ранку та 6 вечора. Це може порушити їхній циркадний біологічний годинник і ускладнити для них самих та тих, хто за ними доглядає, достатній сон”, — цитує лікарів видання.

Зміна часу та недостатня кількість сну, за словами експертів, може призвести до перевтоми людини, що може спричинити поганий настрій та вплинути на її здатність ясно мислити. Людина також може стати дратівливою та засмученим.

Ознаки симптому, який називають “захід сонця”: 

  • “захід сонця" часто може викликати у людей з деменцією сильне відчуття, що вони перебувають не в тому місці,

  • вони можуть сказати, що їм потрібно додому, навіть якщо вони вдома, або що їм потрібно забрати дітей зі школи, навіть якщо їхні діти вже дорослі,

  • інші симптоми можуть включати крики, суперечки, ходьбу туди-сюди або плутанину щодо того, хто є люди та що відбувається навколо них.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про три ознаки ранньої деменції, які проявляються при ходьбі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2187029/dementia-symptom-clock-change
Теги:

Новини

Всі новини