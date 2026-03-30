Этот неожиданный признак деменции возникает после перевода часов

Перевод стрелок часов в час вперед в марте — дело обычное для большинства людей. Однако после смены времени у людей с деменцией возникает дезориентирующий симптом.

Эксперты предупреждают, что после перевода стрелок часов люди с деменцией могут испытывать "тревогу и страдания", пишет издание Express. Объясняют, что для большинства переход на летнее время означает только пропуск часа сна, людям с когнитивными нарушениями это может быть трудно понять. Изменение времени может усугубить симптом, известный как "закат". У людей с деменцией может возникать изменение поведения – они становятся более растерянными и возбужденными, поскольку их биологические часы нарушаются.

"Поскольку световой день начинается раньше и заканчивается позже, людям с деменцией может быть трудно различить 6 утра и 6 вечера. Это может нарушить их циркадные биологические часы и осложнить для них самих и ухаживающих за ними достаточный сон", — цитирует врачей издание.

Смена времени и недостаточное количество сна, по словам экспертов, может привести к переутомлению человека, что может повлечь за собой плохое настроение и повлиять на его способность ясно мыслить. Человек также может стать раздражительным и расстроенным.

Признаки симптома, который называют "закат":

“закат" часто может вызвать у людей с деменцией сильное ощущение, что они находятся не в том месте,

они могут сказать, что им нужно домой, даже если они дома, или, что им нужно забрать детей из школы, даже если их дети уже взрослые,

другие симптомы могут включать крики, споры, ходьбу туда-сюда или путаницу относительно того, кто есть люди и что происходит вокруг них.

