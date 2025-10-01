Ці симптоми можуть попередити про майбутній інфаркт: важливе попередження медиків

Дослідники виявили, що більшість людей, які перенесли інфаркт чи інсульт, мали характерні симптоми задовго до появи хвороби, проте ці попереджувальні знаки часто залишалися непоміченими або ігнорувалися. За даними Daily Mail, вчені з університетів Чикаго (США) та Сеула (Південна Корея) провели масштабне дослідження, проаналізувавши медичні записи понад 9,3 мільйона дорослих.

Фото: з відкритих джерел

Протягом двох десятиліть учасники проходили регулярні медичні огляди, під час яких фіксували показники артеріального тиску, рівня холестерину, глюкози та історію куріння.

Порівнявши ці дані з подальшими діагнозами інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності, вчені з’ясували, що понад 99% пацієнтів мали принаймні один фактор ризику задовго до виникнення хвороби, а понад 93% – два чи більше.

До основних ознак ризику віднесли високий артеріальний тиск, підвищений рівень цукру (або діагноз діабету), високий холестерин, а також куріння.

Навіть серед молодих жінок, які зазвичай вважаються менш уразливими, понад 95% мали принаймні один тривожний симптом до інсульту чи серцевої недостатності.

"Наші результати переконливо свідчать, що майже у всіх випадках серцево-судинних захворювань за кілька років до події спостерігаються один або кілька факторів ризику", — зазначив доктор Філіп Грінленд, провідний кардіолог та старший автор дослідження.

Серцево-судинні хвороби залишаються провідною причиною смертності у світі, забираючи близько 18 мільйонів життів щороку.

Лікарі пов’язують цей сумний рекорд з ростом ожиріння, діабету 2 типу, підвищеного тиску та неправильного харчування, які дедалі частіше виявляються навіть у молодих людей.

Медики також наголошують, що у молодих пацієнтів серцеві проблеми часто не діагностують через хибне уявлення, що такі хвороби є "віковими", що призводить до втрати шансів на раннє лікування.

Раніше "Коментарі" писали, що в Україні для повсякденного харчування найчастіше обирають курятину або свинину, а яловичина та кролятина з’являються на столі значно рідше. Проте існує ще один вид м’яса, який експерти з харчування вважають надзвичайно корисним для здоров’я — баранина.