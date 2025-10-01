Эти симптомы могут предупредить о предстоящем инфаркте: важное предупреждение медиков

Исследователи обнаружили, что большинство людей, перенесших инфаркт или инсульт, имели характерные симптомы задолго до появления болезни, однако эти предупреждающие знаки часто оставались незамеченными или игнорировались. По данным Daily Mail, ученые из Чикагских университетов (США) и Сеула (Южная Корея) провели масштабное исследование, проанализировав медицинские записи более 9,3 миллиона взрослых.

В течение двух десятилетий участники проходили регулярные медицинские осмотры, в ходе которых фиксировали показатели АД, уровня холестерина, глюкозы и историю курения.

Сравнив данные с последующими диагнозами инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности, ученые выяснили, что более 99% пациентов имели по крайней мере один фактор риска задолго до возникновения болезни, а свыше 93% – два или более.

К основным признакам риска отнесли высокое АД, повышенный уровень сахара (или диагноз диабета), высокий холестерин, а также курение.

Даже среди молодых женщин, обычно считающихся менее уязвимыми, более 95% имели по крайней мере один тревожный симптом к инсульту или сердечной недостаточности.

"Наши результаты убедительно свидетельствуют, что почти во всех случаях сердечно-сосудистых заболеваний за несколько лет до происшествия наблюдаются один или несколько факторов риска", — отметил доктор Филипп Гринленд, ведущий кардиолог и старший автор исследования.

Сердечно-сосудистые болезни остаются ведущей причиной смертности в мире, унося около 18 миллионов жизней ежегодно.

Врачи связывают этот печальный рекорд с ростом ожирения, диабета 2 типа, повышенного давления и неправильного питания, которые все чаще проявляются даже у молодых людей.

Медики также отмечают, что у молодых пациентов сердечные проблемы часто не диагностируют из-за ошибочного представления, что такие болезни "возрастные", что приводит к потере шансов на раннее лечение.

