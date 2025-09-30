Його їдять у всьому світі, але не в Україні: яке м’ясо назвали найкориснішим

В Україні для повсякденного харчування найчастіше обирають курятину або свинину, а яловичина та кролятина з’являються на столі значно рідше. Проте існує ще один вид м’яса, який експерти з харчування вважають надзвичайно корисним для здоров’я — баранина. Її ніжний смак і унікальна поживна цінність роблять цей продукт справжнім скарбом для організму, хоча через високу ціну та меншу популярність він часто залишається поза увагою українців.

Чим корисна баранина?

Баранина багата на вітаміни групи B, що відповідають за нормалізацію обміну речовин, підтримку нервової системи та забезпечення енергією.

Цей вид м’яса є цінним джерелом заліза та цинку — елементів, які важливі для кровотворення, зміцнення імунітету та швидкого відновлення після фізичних навантажень.

Також баранина містить високоякісний легкозасвоюваний білок, що сприяє росту і відновленню м’язів.

Крім того, корисні речовини у складі баранини допомагають підтримувати роботу серця, попереджають анемію і регулюють рівень гемоглобіну.

Чому баранина нечасто присутня на українському столі?

Основними причинами є її висока вартість і обмежена доступність у магазинах. Також багато людей не звикли до цього виду м’яса і надають перевагу більш знайомим продуктам. Однак ті, хто пробував баранину в стравах на зразок печені чи котлет, відзначають її ніжний смак і поживність.

Дієтологи рекомендують включати баранину до раціону як альтернативу курятині або індичці, особливо якщо хочеться урізноманітнити меню і зробити харчування більш збалансованим. Вона чудово поєднується з овочами і спеціями, підходить для святкових та щоденних страв.

