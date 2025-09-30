Его едят во всем мире, но не в Украине: какое мясо назвали самым полезным

В Украине для повседневного питания чаще всего выбирают курятину или свинину, а говядина и крольчатина появляются на столе значительно реже. Однако существует еще один вид мяса, который эксперты по питанию считают очень полезным для здоровья — баранина. Ее нежный вкус и уникальная питательная ценность делают этот продукт настоящим сокровищем для организма, хотя из-за высокой цены и меньшей популярности он часто остается без внимания украинцев.

Фото: из открытых источников

Чем полезна баранина?

Баранина богата витаминами группы B, отвечающими за нормализацию обмена веществ, поддержание нервной системы и обеспечение энергией.

Этот вид мяса является ценным источником железа и цинка – элементов, важных для кроветворения, укрепления иммунитета и быстрого восстановления после физических нагрузок.

Также баранина содержит высококачественный легкоусвояемый белок, способствующий росту и восстановлению мышц.

Кроме того, полезные вещества в составе баранины помогают поддерживать работу сердца, предупреждают анемию и регулируют уровень гемоглобина.

Почему баранина редко присутствует на украинском столе?

Основными причинами ее высокая стоимость и ограниченная доступность в магазинах. Также многие люди не привыкли к этому виду мяса и предпочитают более знакомые продукты. Однако те, кто пробовал баранину в блюдах вроде жаркого или котлет, отмечают ее нежный вкус и питательность.

Диетологи рекомендуют включать баранину в рацион как альтернативу курятине или индейке, особенно если хочется разнообразить меню и сделать питание более сбалансированным. Она отлично сочетается с овощами и специями, подходит для праздничных и ежедневных блюд.

Как уже писали "Комментарии", Оливер Гуттманн, ведущий консультант-кардиолог из лондонской клиники Веллингтона, обращает внимание на то, что боль в груди — хоть и самый известный симптом сердечных заболеваний — часто выглядит не так ярко, как в фильмах. Вместо острой боли люди могут ощущать сжатие, давление или даже легкое жжение, которое легко спутать с проблемами пищеварения.