Ці ліки без призначення можуть бути вкрай небезпечними: несподіване відкриття

Проблеми із засинанням сьогодні трапляються у багатьох українців, особливо в умовах війни. Люди, які стикаються з безсонням, нерідко намагаються знайти прості рішення, зокрема звертаючись до безрецептурних снодійних засобів. Про можливі загрози цих препаратів для здоров’я розповів невролог, доктор медичних наук Юрій Фломін у матеріалі Центру громадського здоров’я.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, снодійні, які продаються без рецепта (зокрема ті, що містять доксиламін), можуть порушувати нормальну структуру сну — послідовність його фаз, що визначають якість нічного відпочинку. Тому такі ліки не призначені для тривалого використання.

Фломін зазначає, що навіть після 7–8 годин сну під дією снодійного людина нерідко почувається виснаженою, оскільки організм не має можливості пройти всі відновлювальні процеси.

Обережність потрібна й у випадку так званих "рослинних" препаратів, які часто містять не природні, а хімічні компоненти.

"На українському ринку є популярні засоби з фенобарбіталом, який швидко формує залежність. До мене зверталися літні пацієнти, що вже не можуть заснути без цих ліків", — зазначає Фломін.

Тривале використання препаратів із фенобарбіталом не лише викликає залежність, а й негативно позначається на роботі печінки, сприяє накопиченню токсичних речовин і погіршенню пам’яті та концентрації.

При цьому справді рослинні засоби — як-от валеріана чи собача кропива — не мають доведеної ефективності щодо покращення сну, а їхній вплив переважно ґрунтується на ефекті плацебо.

Фломін підкреслює, що призначати будь-які снодійні має лише лікар. Якщо у вас регулярно виникають труднощі із засинанням, нічні пробудження чи занадто ранні підйоми — варто звернутися до спеціаліста.

