Діабетики це оцінять: які види хліба допомагають тримати рівень цукру у нормі

Зазвичай, хліб є одним із перших продуктів, які люди виключають зі свого меню, коли починають стежити за рівнем цукру в крові. Однак важливо враховувати тип хліба, метод його приготування та те, з чим ви його їсте, пише Very Well Health.

Фото: з відкритих джерел

Журнал поділився інформацією про 7 видів хліба, які допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові:

Хліб з пророщеного зерна

Цей хліб виготовляється з цільного зерна, яке почало проростати, завдяки чому частина крохмалю розщеплюється на легше засвоювані сполуки. Процес пророщування зазвичай призводить до нижчого глікемічного індексу порівняно з білим хлібом або звичайним цільнозерновим. Такий хліб містить більше клітковини, білка, а також вітамінів і мінералів, що уповільнюють травлення. Деякі дослідження показують, що він має протидіабетичні властивості.

Пшеничний або цільнозерновий хліб

Оптимальним для підтримки рівня цукру в крові є 100% цільнозерновий хліб, що виготовлений з цілих або мінімально оброблених зерен — таких як овес, ячмінь або пшениця. Вони довше перетравлюються, що забезпечує поступове вивільнення глюкози в кров.

Хліб на заквасці

Справжній хліб на заквасці проходить процес ферментації, в якому беруть участь природні бактерії та дикі дріжджі. Це сприяє розщепленню деяких вуглеводів і може покращити чутливість до інсуліну. Дослідження показують, що хліб на заквасці викликає менший підйом рівня цукру в крові, ніж звичайний білий хліб.

Житній хліб

Житній хліб є більш щільним і містить більше розчинної клітковини, ніж пшеничний. Це допомагає уповільнити процес травлення та підсилити відчуття ситості. Крім того, сполуки в житі можуть покращувати реакцію інсуліну після їжі. Рекомендується вибирати хліб з 100% жита або темний житній, оскільки у світлому житньому може міститися рафіноване борошно.

