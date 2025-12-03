Ці фрукти завдають шкоди вашій печінці більше, ніж алкоголь: неочікуване відкриття

Деякі популярні фрукти, хоча і мають безліч корисних властивостей, можуть негативно впливати на здоров’я печінки при надмірному споживанні. Це варто враховувати, особливо тим, хто має проблеми з органом або схильний до ризику розвитку захворювань печінки.

Манго

Манго — це один із найпопулярніших тропічних фруктів, відомий своїм солодким смаком і приємним ароматом. Проте він має високий вміст цукру, зокрема фруктози, яка складає близько 15% його м’якоті. Фруктоза в організмі переробляється печінкою, перетворюючись на жир. У разі надмірного споживання манго це може спричинити накопичення жиру в клітинах печінки та привести до розвитку жирової хвороби печінки. За умов регулярного вживання фруктів з високим вмістом фруктози печінка може не справлятися з перевантаженням, що з часом призводить до порушення її функцій. Спеціалісти рекомендують обмежити вживання манго, особливо людям з хронічними захворюваннями печінки чи діабетом.

Дуріан

Дуріан — це фрукт, який часто називають "королем фруктів", через його характерний смак і кремову текстуру. Однак його висока калорійність та велика кількість насичених жирів можуть негативно позначатися на здоров'ї печінки. Надмірне споживання дуріану може спровокувати накопичення жиру в печінці, що збільшує ризик розвитку жирової хвороби печінки, а також призводить до зниження здатності печінки обробляти жир. Для людей із вже наявними проблемами з печінкою, включаючи жирову хворобу, вживання цього фрукта у великих кількостях може бути шкідливим. Американський фонд печінки рекомендує уникати продуктів з високим вмістом жиру та цукру тим, хто страждає від цієї недуги.

Лонган

Лонган, схожий на лічі, є джерелом природних цукрів — фруктози, глюкози та сахарози. Вживання лонганів в надмірних кількостях може створювати навантаження на печінку, адже цей фрукт сприяє накопиченню глюкози в організмі. В результаті може виникнути дисбактеріоз, запалення і порушення роботи печінки. Також зловживання лонганом може призвести до проблем з обміном речовин і порушення функцій травної системи.

Глід

Глід — це не тільки корисний для серцево-судинної системи фрукт, але й популярний інгредієнт у народній медицині, завдяки високому вмісту органічних кислот, зокрема лимонної кислоти. Однак надмірне споживання глоду може викликати неприємні відчуття в шлунково-кишковому тракті, такі як біль у животі, нудоту та діарею. Для здорових людей важливо дотримуватися помірних доз — не більше 100–150 грамів на порцію, щоб не створювати зайвого навантаження на печінку.

