Эти фрукты наносят вред вашей печени больше, чем алкоголь: неожиданное открытие

Некоторые популярные фрукты, хотя и обладают множеством полезных свойств, могут негативно влиять на здоровье печени при чрезмерном потреблении. Это следует учитывать, особенно тем, кто испытывает проблемы с органом или подвержен риску развития заболеваний печени.

Фото: из открытых источников

манго

Манго – это один из самых популярных тропических фруктов, известный своим сладким вкусом и приятным ароматом. Однако он имеет высокое содержание сахара, в частности, фруктозы, которая составляет около 15% его мякоти. Фруктоза в организме перерабатывается печенью, превращаясь в жир. В случае чрезмерного потребления манго это может привести к накоплению жира в клетках печени и привести к развитию жировой болезни печени. При регулярном употреблении фруктов с высоким содержанием фруктозы печень может не справляться с перегрузкой, что со временем приводит к нарушению ее функций. Специалисты рекомендуют ограничить употребление манго, особенно людям с хроническими заболеваниями печени или диабетом.

Дуриан

Дуриан – это фрукт, который часто называют "королем фруктов", из-за его характерного вкуса и кремовой текстуры. Однако его высокая калорийность и большое количество насыщенных жиров могут негативно отражаться на здоровье печени. Чрезмерное потребление дуриана может спровоцировать накопление жира в печени, что увеличивает риск развития жировой болезни печени, а также приводит к понижению способности печени обрабатывать жир. Для людей с уже имеющимися проблемами с печенью, включая жировую болезнь, употребление этого фрукта в больших количествах может быть вредным. Американский фонд печени рекомендует избегать продуктов с высоким содержанием жира и сахара тем, кто страдает этим недугом.

Лонган

Лонган, похожий на личи, является источником природных сахаров — фруктозы, глюкозы и сахарозы. Употребление лонганов в чрезмерных количествах может производить нагрузку на печень, ведь этот фрукт способствует накоплению глюкозы в организме. В результате может возникнуть дисбактериоз, воспаление и нарушение работы печени. Также злоупотребление лонганом может привести к проблемам с обменом веществ и нарушению функций пищеварительной системы.

Боярышник

Боярышник — это не только полезный для сердечно-сосудистой системы фрукт, но и популярный ингредиент в народной медицине благодаря высокому содержанию органических кислот, в частности лимонной кислоты. Однако чрезмерное потребление боярышника может вызвать неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте, такие как боль в животе, тошнота и диарея. Для здоровых людей важно соблюдать умеренные дозы — не более 100-150 граммов на порцию, чтобы не создавать лишней нагрузки на печень.

