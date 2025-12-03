logo

Диабетики это оценят: какие виды хлеба помогают держать уровень сахара в норме
Диабетики это оценят: какие виды хлеба помогают держать уровень сахара в норме

Не нужно полностью отказываться от хлеба, лучше выбирать его более полезные варианты.

3 декабря 2025, 10:40
Обычно хлеб является одним из первых продуктов, которые люди исключают из своего меню, когда начинают следить за уровнем сахара в крови. Однако важно учитывать тип хлеба, метод его приготовления и то, с чем вы его едите, пишет Very Well Health.

Журнал поделился информацией о 7 видах хлеба, помогающих поддерживать стабильный уровень сахара в крови:

  Хлеб из пророщенного зерна

Этот хлеб производится из цельного зерна, которое начало прорастать, благодаря чему часть крахмала расщепляется на легче усваиваемые соединения. Процесс проращивания обычно приводит к более низкому гликемическому индексу по сравнению с белым хлебом или обычным цельнозерновым. Такой хлеб содержит больше клетчатки, белка, а также витаминов и минералов, замедляющих пищеварение. Некоторые исследования показывают, что он обладает противодиабетическими свойствами.

Пшеничный или цельнозерновой хлеб

Оптимальным для поддержания уровня сахара в крови является 100% цельнозерновой хлеб, изготовленный из целых или минимально обработанных зерен – таких как овес, ячмень или пшеница. Они дольше перевариваются, что обеспечивает постепенное высвобождение глюкозы в кровь.

Хлеб на заквасти

Настоящий хлеб на закваске проходит процесс ферментации, в котором участвуют природные бактерии и дикие дрожжи. Это способствует расщеплению некоторых углеводов и может улучшить чувствительность к инсулину. Исследования показывают, что хлеб на закваске вызывает меньший рост уровня сахара в крови, чем обычный белый хлеб.

  Ржаной хлеб

Ржаной хлеб более плотный и содержит больше растворимой клетчатки, чем пшеничный. Это помогает замедлить процесс пищеварения и усилить чувство сытости. Кроме того, соединения в ржи могут улучшать реакцию инсулина после еды. Рекомендуется выбирать хлеб из 100% ржи или темный ржаной, поскольку в светлой ржаной может содержаться рафинированная мука.

