Это лекарство без назначения может быть крайне опасным: неожиданное открытие

Проблемы с засыпанием сегодня встречаются у многих украинцев, особенно в условиях войны. Люди, которые сталкиваются с бессонницей, нередко пытаются найти простые решения, в частности, обращаясь к безрецептурным снотворным средствам. О возможных угрозах для здоровья препаратов рассказал невролог, доктор медицинских наук Юрий Фломин в материале Центра общественного здоровья.

По его словам, снотворные, которые продаются без рецепта (в том числе содержащие доксиламин), могут нарушать нормальную структуру сна — последовательность его фаз, определяющих качество ночного отдыха. Поэтому такое лекарство не предназначено для длительного использования.

Фломин отмечает, что даже после 7–8 часов сна под действием снотворного человек нередко ощущает себя истощенным, поскольку организм не имеет возможности пройти все восстановительные процессы.

Осторожность нужна и в случае так называемых "растительных" препаратов, часто содержащих не природные, а химические компоненты.

"На украинском рынке есть популярные средства с фенобарбиталом, который быстро формирует зависимость. Ко мне обращались пожилые пациенты, которые уже не могут заснуть без этого лекарства", — отмечает Фломин.

Длительное использование препаратов с фенобарбиталом не только вызывает зависимость, но и отрицательно сказывается на работе печени, способствует накоплению токсических веществ и ухудшению памяти и концентрации.

При этом действительно растительные средства — например валериана или пустырник — не имеют доказанной эффективности улучшения сна, а их влияние преимущественно основывается на эффекте плацебо.

Фломин подчеркивает, что назначать какие-либо снотворные должен только врач. Если у вас регулярно возникают затруднения с засыпанием, ночные пробуждения или слишком ранние подъемы — стоит обратиться к специалисту.

