Ці фактори викликають рак серця: що допоможе врятувати життя

Рак серця є надзвичайно рідкісним, але небезпечним захворюванням. Його розвиток спричинює поєднання генетичних мутацій, хронічних запальних процесів та факторів, що спричиняють серцево-судинні хвороби.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Основні фактори ризику

Атеросклероз — дослідження показують, що пацієнти з інфарктом міокарда чи іншими проявами атеросклерозу мають підвищений ризик розвитку злоякісних пухлин. Хронічне ушкодження судин створює середовище, яке сприяє утворенню та прогресуванню пухлинних клітин.

Запалення та імунні зміни — тривале запалення, спричинене ожирінням, діабетом чи курінням, активує молекули, які стимулюють ріст пухлин. Зокрема, інтерлейкін-6 та інші цитокіни можуть одночасно погіршувати стан серця і сприяти виживанню ракових клітин.

Генетичні мутації — у випадку первинних пухлин серця, таких як саркоми чи міоксоми, ключову роль відіграють спадкові зміни генів. Наприклад, мутація PRKAR1α асоціюється з розвитком сімейних міоксом, а порушення в генах TSC1/2 пов’язані з рабдоміомами у дітей.

Кардіальні саркоми — це найчастіший тип злоякісних пухлин серця. Вони виникають через складні молекулярні порушення, включно з генетичними абераціями, що активують неконтрольований ріст клітин. Саркоми часто діагностуються пізно, що ускладнює лікування.

Механізми розвитку

Кардіальні фактори секреції: серце після інфаркту може виділяти білки, які стимулюють ріст пухлин у різних органах.

Окислювальний стрес: надмірне утворення вільних радикалів ушкоджує клітини та сприяє мутаціям.

Клональні порушення кровотворення: зміни у стовбурових клітинах крові підвищують ризик як серцево-судинних хвороб, так і онкології.

Важливі аспекти профілактики

Контроль факторів способу життя — відмова від куріння, зниження ваги, лікування діабету.

Раннє виявлення — регулярні обстеження серця та використання сучасних методів діагностики (МРТ, ехокардіографія).

Генетичне тестування — у групах ризику воно допомагає виявити мутації, що можуть спричинити пухлини серця.

