Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Эти факторы вызывают рак сердца: что поможет спасти жизнь
Эти факторы вызывают рак сердца: что поможет спасти жизнь

20 мая 2026, 18:51
Кречмаровская Наталия

Рак сердца является очень редким, но опасным заболеванием. Его развитие приводит к сочетанию генетических мутаций, хронических воспалительных процессов и факторов, вызывающих сердечно-сосудистые болезни.

Основные факторы риска

Атеросклероз – исследования показывают, что пациенты с инфарктом миокарда или другими проявлениями атеросклероза имеют повышенный риск развития злокачественных опухолей. Хроническое повреждение сосудов создает среду, способствующую образованию и прогрессированию опухолевых клеток.

Воспаление и иммунные изменения – длительное воспаление, вызванное ожирением, диабетом или курением, активирует молекулы, стимулирующие рост опухолей. В частности, интерлейкин-6 и другие цитокины могут одновременно ухудшать состояние сердца и способствовать выживанию раковых клеток.

Генетические мутации – в случае первичных опухолей сердца, таких как саркомы или миоксомы, ключевую роль играют наследственные изменения генов. Например, мутация PRKAR1α ассоциируется с развитием семейных миоксов, а нарушения в генах TSC1/2 связаны с рабдомиомой у детей.

Кардиальные саркомы – это самый частый тип злокачественных опухолей сердца. Они возникают из-за сложных молекулярных нарушений, включая генетические аберрации, активирующие неконтролируемый рост клеток. Саркомы часто диагностируются поздно, что усложняет лечение.

Механизмы развития

  • Кардиальные факторы секреции: сердце после инфаркта может выделять белки, стимулирующие рост опухолей в разных органах.

  • Окислительный стресс: чрезмерное образование свободных радикалов повреждает клетки и способствует мутациям.

  • Клональные нарушения кроветворения: изменения в стволовых клетках крови повышают риск как сердечно-сосудистых заболеваний, так и онкологии.

Важные аспекты профилактики

  • Контроль факторов образа жизни – отказ от курения, снижение веса, лечение диабета.

  • Раннее выявление – регулярные обследования сердца и использование современных методов диагностики (МРТ, эхокардиография).

  • Генетическое тестирование – в группах риска оно помогает выявить мутации, которые могут вызвать опухоли сердца.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие упражнения "убивают" сердце.




