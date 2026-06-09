Ці 6 продуктів допоможуть вам забути про здуття живота: несподіваний секрет дієтологів

Здуття живота є досить поширеною проблемою: за даними фахівців, близько 18% людей у світі стикаються з цим дискомфортом щонайменше раз на тиждень. Жінки при цьому страждають від здуття майже вдвічі частіше, ніж чоловіки. Причини можуть бути різними: надлишок газів, переїдання, велика кількість солі в раціоні, запори або порушення роботи кишківника. На щастя, деякі продукти допомагають зменшити неприємні симптоми та покращити травлення. Дієтологи поділилися, що вони самі споживають для полегшення здуття живота.

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Зелений чай

Зелений чай є одним із найефективніших напоїв для боротьби зі здуттям. Він багатий антиоксидантами, що зменшують запальні процеси, а місткий у ньому кофеїн стимулює роботу кишківника і покращує травлення. Напій можна пити як у чистому вигляді, так і з невеликою кількістю яблучного оцту для посилення ефекту.

Лимони

Лимон сам по собі не лікує здуття, але його додавання у воду допомагає підтримувати достатнє споживання рідини. Це знижує ризик запорів та сприяє зменшенню газоутворення. Дієтологи радять додавати не лише сік, а й тонкі скибочки лимона разом зі шкіркою для більш насиченого смаку та користі.

Насіння фенхелю

Фенхель століттями застосовується для полегшення травлення. Його насіння містить речовини, які зменшують газоутворення та запалення, а також багате на клітковину, що підтримує здорову мікрофлору кишківника.

Ананас

Фрукт містить бромелайн — фермент, що допомагає розщеплювати їжу та полегшує травлення. Найбільше бромелайну міститься в серцевині ананаса, яку багато хто викидає, а даремно, адже вона особливо корисна.

Селера

Близько 95% селери складається з води, а також у ній містяться калій і клітковина, що допомагають боротися із затримкою рідини в організмі. Рослинні сполуки у селері мають легкий сечогінний ефект, сприяючи виведенню зайвої солі та рідини.

Шпинат

Шпинат багатий на магній та калій, які підтримують нормальну роботу травної системи та зменшують ймовірність здуття. Крім того, він містить багато клітковини, що сприяє регулярному випорожненню та покращенню травлення.

Регулярне включення цих продуктів у раціон допомагає знизити неприємні відчуття, покращити травлення та підтримати здоров’я кишківника.

Портал "Коментарі" вже писав, що для підтримки ясності мислення, люди зазвичай стежать за сном, харчуванням і загальним способом життя, а також звертають увагу на напої, які споживають щодня. Серед них дієтологи найчастіше виділяють зелений чай як один із найкорисніших для роботи мозку.