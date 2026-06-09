Эти 6 продуктов помогут вам забыть о вздутии живота: неожиданный секрет диетологов

Вздутие живота довольно распространенной проблемой: по данным специалистов, около 18% людей в мире сталкиваются с этим дискомфортом по меньшей мере раз в неделю. Женщины при этом страдают от вздутия почти вдвое чаще мужчин. Причины могут быть разными: избыток газов, переедание, большое количество соли в рационе, запоры или нарушение работы кишечника. К счастью, некоторые продукты помогают снизить неприятные симптомы и улучшить пищеварение. Диетологи поделились, что они сами потребляют для облегчения вздутия живота.

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Зеленый чай

Зеленый чай является одним из самых эффективных напитков для борьбы со вздутием. Он богат антиоксидантами, уменьшающими воспалительные процессы, а вместительный в нем кофеин стимулирует работу кишечника и улучшает пищеварение. Напиток можно пить как в чистом виде, так и с небольшим количеством уксуса яблочного для усиления эффекта.

Лимоны

Лимон сам по себе не лечит вздутие, но его добавление в воду помогает поддерживать достаточное потребление жидкости. Это снижает риск запоров и способствует уменьшению газообразования. Диетологи советуют добавлять не только сок, но и тонкие ломтики лимона вместе с кожурой для более насыщенного вкуса и пользы.

Семена фенхеля

Фенхель веками применяется для облегчения пищеварения. Его семена содержат вещества, которые уменьшают газообразование и воспаление, а также богаты клетчаткой, что поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Ананас

Фрукт содержит бромелайн – фермент, помогающий расщеплять пищу и облегчает пищеварение. Больше бромелайна содержится в сердцевине ананаса, которую многие выбрасывают, а зря, ведь она особенно полезна.

Сельдерей

Около 95% сельдерея состоит из воды, а также в нем содержатся калий и клетчатка, помогающие бороться с задержкой жидкости в организме. Растительные соединения в сельдерее обладают легким мочегонным эффектом, способствуя выведению излишней соли и жидкости.

Шпинат

Шпинат богат магнием и калием, которые поддерживают нормальную работу пищеварительной системы и уменьшают вероятность вздутия. Кроме того, он содержит много клетчатки, что способствует регулярному стулу и улучшению пищеварения.

Регулярное включение этих продуктов в рацион помогает снизить неприятные ощущения, улучшить пищеварение и поддержать здоровье кишечника.

Портал "Комментарии" уже писал, что для поддержания ясности мышления люди обычно следят за сном, питанием и общим образом жизни, а также обращают внимание на напитки, которые потребляют ежедневно. Среди них диетологи чаще выделяют зеленый чай как один из самых полезных для работы мозга.