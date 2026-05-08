Чоловікам варто замислитися: який алкоголь найбільше шкодить простаті

Навколо питання впливу алкоголю на чоловіче здоров'я, зокрема на стан передміхурової залози, продовжуються гарячі дискусії. Тривалий час вважали, що помірне споживання спиртних напоїв не завдають значної загрози. Однак нові масштабні дослідження доводять протилежне.

Проблеми з простатою. Ілюстративне фото

Різні види алкоголю діють на організм неоднаково. Якщо безпечного рівня для курців не існує взагалі, то стосовно напоїв із різним вмістом етанолу та супутніх домішок, наприклад фітоестрогенів у пиві або поліфенолів у вині, дані суперечливі. Науковці провели низку метааналізів, щоб визначити, який саме алкоголь найбільше шкодить простаті, чи існує безпечна доза та, чи відрізняється ризик для різних типів пухлин.

Найбільше занепокоєння викликають міцні напої та пиво. Метааналіз, опублікований у журналі Nutrients, проаналізував зв'язок між різними видами алкоголю та ризиком раку передміхурової залози. Дослідження виявило, що вживання міцних напоїв (liquor) лінійно підвищує ризик як неагресивних, так і агресивних форм раку. Наприклад, щоденне споживання приблизно 14 грамів чистого спирту (один стандартний напій) з міцних напоїв асоціювалося з підвищенням ризику на 4% для неагресивного раку та на 12% для агресивного.

Вплив пива виявився складнішим. У невеликих дозах (до 14 грамів спирту на день) воно демонструвало дещо несподіваний ефект, тимчасово знижуючи ризик агресивного раку. Однак при збільшенні дози до 28 грамів (два стандартні напої) цей захисний ефект зникав. Щобільше, споживання пива в нижчому діапазоні (14 грамів) було пов'язане з підвищенням ризику неагресивного раку на 3%.

Цікаво, що вино не продемонструвало значущого зв'язку з ризиком неагресивних форм раку. Однак його надмірне споживання (близько 56 грамів, або чотири стандартні напої) асоціювалося зі значним підвищенням ризику агресивного раку на 35%.

Ці висновки доповнює інше дослідження, опубліковане в журналі Cancers. Воно показало, що чоловіки з агресивним раком простати значно частіше вживали пиво у великих кількостях порівняно з тими, у кого діагностували неагресивну форму захворювання.

