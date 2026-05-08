Мужчинам стоит задуматься: какой алкоголь больше всего вредит простате

Вокруг вопроса влияния алкоголя на мужское здоровье, в частности, на состояние предстательной железы, продолжаются горячие дискуссии. Долгое время считали, что умеренное потребление спиртных напитков не представляет большой угрозы. Однако новые масштабные исследования доказывают обратное.

Различные виды алкоголя действуют на организм неодинаково. Если безопасного уровня для курильщиков не существует вообще, то в отношении напитков с разным содержанием этанола и сопутствующих примесей, например фитоэстрогенов в пиве или полифенолов в вине, данные противоречивы. Ученые провели ряд метаанализов, чтобы определить, какой именно алкоголь больше всего вредит простате, существует ли безопасная доза и отличается ли риск для различных типов опухолей.

Наибольшее беспокойство вызывают крепкие напитки и пиво. Метаанализ, опубликованный в журнале Nutrients, проанализировал связь между разными видами алкоголя и риском рака предстательной железы. Исследование выявило, что употребление крепких напитков (liquor) линейно повышает риск как неагрессивных, так и агрессивных форм рака. Например, ежедневное потребление примерно 14 г чистого спирта (один стандартный напиток) из крепких напитков ассоциировалось с повышением риска на 4% для неагрессивного рака и на 12% для агрессивного.

Влияние пива оказалось сложнее. В небольших дозах (до 14 г спирта в день) оно демонстрировало несколько неожиданный эффект, временно снижая риск агрессивного рака. Однако при увеличении дозы до 28 г (два стандартных напитка) этот защитный эффект исчезал. Более того, потребление пива в низшем диапазоне (14 граммов) было связано с повышением риска неагрессивного рака на 3%.

Интересно, что вино не продемонстрировало значимую связь с риском неагрессивных форм рака. Однако его чрезмерное потребление (около 56 грамм или четыре стандартных напитка) ассоциировалось со значительным повышением риска агрессивного рака на 35%.

Эти выводы дополняет другое исследование, опубликованное в журнале Cancers. Он показал, что мужчины с агрессивным раком простаты значительно чаще употребляли пиво в больших количествах по сравнению с теми, у кого диагностировали неагрессивную форму заболевания.

