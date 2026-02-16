Через що українці почали більше вживати алкоголю

Кабінет Міністрів України затвердив трирічний план заходів, спрямований на зменшення споживання алкоголю та мінімізацію шкоди від нього. Ініціатива розрахована до 2028 року і передбачає комплекс змін у сфері профілактики, освіти та інформування населення.

Скорочення споживання спиртного

Документ, ініційований Міністерством охорони здоров’я, передбачає розробку рекомендацій щодо впровадження профілактичних послуг, масштабні інформаційні кампанії про ризики вживання алкоголю, а також навчання медичних і соціальних працівників для раннього виявлення проблем, пов’язаних із залежністю.

Втім, питання реалізації плану викликає дискусію серед експертів. Економічний оглядач і шеф-редактор порталу "Фінансовий клуб" Руслан Чорний зазначає, що у світі останніми роками справді спостерігається тенденція до зменшення споживання міцного алкоголю. За його словами, склади багатьох виробників текіли, віскі та іншого алкоголю переповнені, а частина компаній навіть призупинила виробництво. Тож український уряд, ймовірно, орієнтується на глобальні тренди.

Однак, за словами експерта, в українських реаліях ситуація складніша. На тлі повномасштабної війни частина громадян використовує алкоголь як спосіб психологічної підтримки. Зокрема, під час зимових блекаутів спостерігалося зростання продажів спиртного.

Чорний зауважує, що поки не зрозуміло, якими саме інструментами держава планує досягати поставлених цілей. Одним із можливих варіантів може стати обмеження часу продажу алкоголю, однак такий крок він називає радикальним.

Схожу позицію висловлює координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман. Він переконаний, що повної заборони алкоголю в Україні не буде, а спроби різко змінити поведінку населення навряд чи принесуть швидкий результат.

Таким чином, урядовий план поки що зосереджений переважно на профілактиці та просвітницьких заходах. Чи переросте він у більш жорсткі регуляторні рішення — залежатиме як від соціальної ситуації, так і від впливу на бюджет, адже акцизи на алкоголь залишаються важливим джерелом надходжень до держскарбниці.

