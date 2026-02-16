Тривалість життя людини приблизно на 50% визначається спадковістю. Про це повідомляє наукове видання Science з посиланням на нові дослідження феномену довгожителів.

Від чого залежить довголіття

Йдеться не про "ідеальний" спосіб життя чи суворі дієти, а про наявність рідкісних генетичних варіантів, які сповільнюють процеси старіння. Ці гени діють як своєрідний біологічний захисний механізм: вони підвищують стійкість організму до основних причин смертності в літньому віці — онкологічних захворювань, хвороби Альцгеймера та серцево-судинних патологій.

Крім того, такі генетичні особливості можуть пригнічувати гормональні сигнали, що стимулюють надмірний ріст клітин. У результаті організм довше зберігає стан, близький до молодого, а клітинне старіння відбувається повільніше.

Цікаво, що спосіб життя не завжди є визначальним фактором. Серед людей віком від 96 до 109 років половина мала зайву вагу або ожиріння, близько 50% курили протягом життя, а менше половини регулярно займалися фізичною активністю.

Вчені вже намагаються відтворити ефект так званих "генів довголіття" за допомогою медикаментів. Зокрема, досліджується потенціал метформіну — препарату для лікування діабету, а також ліків групи GLP-1, які застосовують для боротьби з ожирінням. Попередні гіпотези свідчать, що ці засоби можуть впливати на біологічні механізми старіння навіть у людей без "щасливої" генетики.

Втім, науковці наголошують: попри важливу роль спадковості, здоровий спосіб життя все одно залишається критично важливим для зниження ризиків хронічних захворювань і підтримки якості життя.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що і нтернаціональні легіони оборони України офіційно інтегровано до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ. У командуванні наголошують: підрозділи іноземних добровольців не припиняють існування, а проходять етап трансформації з метою підвищення ефективності та бойової стійкості.