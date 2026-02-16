Не спорт и не диета: учёные заявили 50% долголетия

Продолжительность жизни человека примерно на 50% определяется наследственностью. Об этом сообщает научное издание Science со ссылкой на новые исследования феномена долгожителей.

От чего зависит долголетие

Речь идет не об "идеальном" образе жизни или суровых диетах, а о наличии редких генетических вариантов, замедляющих процессы старения. Эти гены действуют как своеобразный биологический защитный механизм: они повышают устойчивость организма к основным причинам смертности в пожилом возрасте — онкологическим заболеваниям, болезням Альцгеймера и сердечно-сосудистым патологиям.

Кроме того, такие генетические особенности могут ингибировать гормональные сигналы, стимулирующие чрезмерный рост клеток. В результате организм дольше сохраняет состояние, близкое к молодому, а клеточное старение происходит медленнее.

Любопытно, что образ жизни не всегда является определяющим фактором. Среди людей от 96 до 109 лет половина имела лишний вес или ожирение, около 50% курили в течение жизни, а меньше половины регулярно занимались физической активностью.

Ученые уже пытаются воспроизвести эффект так называемых генов долголетия с помощью медикаментов. В частности, исследуется потенциал метформина – препарата для лечения диабета, а также лекарства группы GLP-1, которые применяют для борьбы с ожирением. Предшествующие гипотезы свидетельствуют, что эти средства могут влиять на биологические механизмы старения даже у людей без счастливой генетики.

Впрочем, ученые отмечают, что, несмотря на важную роль наследственности, здоровый образ жизни все равно остается критически важным для снижения рисков хронических заболеваний и поддержания качества жизни.

