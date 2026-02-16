Из-за чего украинцы начали больше употреблять алкоголь

Кабинет Министров Украины утвердил трехлетний план мер, направленный на уменьшение потребления алкоголя и минимизацию ущерба от него. Инициатива рассчитана до 2028 года и предусматривает комплекс изменений в сфере профилактики, образования и информирования населения.

Сокращение потребления спиртного

Документ, инициированный Министерством здравоохранения, предусматривает разработку рекомендаций по внедрению профилактических услуг, масштабные информационные кампании о рисках употребления алкоголя, а также обучение медицинских и социальных работников для раннего выявления проблем, связанных с зависимостью.

Впрочем, вопрос реализации плана вызывает дискуссию среди экспертов. Экономический обозреватель и шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный отмечает, что в мире за последние годы действительно наблюдается тенденция к уменьшению потребления крепкого алкоголя. По его словам, склады многих производителей текилы, виски и прочего алкоголя переполнены, а часть компаний даже приостановила производство. Так что украинское правительство, вероятно, ориентируется на глобальные тренды.

Однако, по словам эксперта, в украинских реалиях ситуация более сложная. На фоне полномасштабной войны часть людей употребляет алкоголь как метод психологической поддержки. В частности, во время зимних блекаутов наблюдался рост продаж спиртного.

Черный отмечает, что пока не ясно, какими именно инструментами государство планирует достигать поставленных целей. Одним из возможных вариантов может стать ограничение времени продажи алкоголя, однако такой шаг он называет радикальным.

Схожую позицию высказывает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман. Он убежден, что полного запрета на алкоголь в Украине не будет, а попытки резко изменить поведение населения вряд ли принесут быстрый результат.

Таким образом, правительственный план пока сосредоточен преимущественно на профилактике и просветительских мероприятиях. Перерастет ли он в более жесткие регуляторные решения, будет зависеть как от социальной ситуации, так и от влияния на бюджет, ведь акцизы на алкоголь остаются важным источником поступлений в казну.

