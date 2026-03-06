Цей жирний продукт назавжди позбавить проблем із серцем: лікар шокував правдою

Професор Тім Спектор поділився інформацією про продукт, який хоч і містить значну кількість жиру, проте здатний суттєво знизити ризик серцевих захворювань, інсульту та навіть певних видів раку. Мова йде про оливкову олію – один із головних компонентів Середземноморської дієти, що вважається однією з найкорисніших у світі.

Фото: з відкритих джерел

За словами вченого, ще з 1960-х років дослідники помітили, що мешканці середземноморських країн значно рідше стикаються з проблемами серцево-судинної системи, ніж жителі Північної Європи. Спершу це пояснювали способом життя або споживанням вина, проте згодом зрозуміли, що харчування грає ключову роль. Основним джерелом жирів у раціоні середземноморців є саме оливкова олія, багата на мононенасичені жирні кислоти.

Такі жири сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину, підтримують судини та серце. Крім того, оливкова олія володіє протизапальними та антиоксидантними властивостями, що допомагає зменшити ризик утворення атеросклеротичних бляшок.

Масштабні наукові дослідження підтвердили користь оливкової олії. Одне з найвідоміших – PREDIMED (2018), де взяли участь близько 7000 іспанців. Протягом шести років одна група щодня споживала близько чотирьох столових ложок оливкової олії, інша – суміш горіхів, а третя дотримувалася стандартної середземноморської дієти. Результати показали, що саме регулярне вживання оливкової олії значно знижує ризик інфарктів, інсультів та деяких видів раку, зокрема раку молочної залози.

Фахівці підкреслюють важливість правильного вибору продукту. Найкориснішою є олія першого холодного віджиму (Extra virgin olive oil), оскільки вона проходить мінімальну обробку і зберігає максимальну кількість поліфенолів та антиоксидантів. Інші види олії, що піддаються більш інтенсивній обробці, містять менше корисних сполук і не дають такого ефекту для здоров’я.

Регулярне включення оливкової олії до раціону – простий і ефективний спосіб підтримати здоров’я серця, судин та знизити ризик серйозних хвороб.

