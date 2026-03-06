Этот жирный продукт навсегда избавит от проблем с сердцем: врач шокировал правдой

Профессор Тим Спектор поделился информацией о продукте, хоть и содержащем значительное количество жира, однако способен существенно снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и даже определенных видов рака. Речь идет об оливковом масле – одном из главных компонентов Средиземноморской диеты, который считается одним из самых полезных в мире.

Фото: из открытых источников

По словам ученого, еще с 1960-х годов исследователи заметили, что жители средиземноморских стран гораздо реже сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы, чем жители Северной Европы. Сначала это объясняли образом жизни или потреблением вина, однако со временем поняли, что питание играет ключевую роль. Основным источником жиров в рационе средиземноморцев является именно оливковое масло, богатое мононенасыщенными жирными кислотами.

Такие жиры способствуют снижению уровня "плохого" холестерина, поддерживают сосуды и сердце. Кроме того, оливковое масло обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что помогает снизить риск образования атеросклеротических бляшек.

Масштабные научные исследования подтвердили пользу оливкового масла. Один из самых известных – PREDIMED (2018), где приняли участие около 7000 испанцев. В течение шести лет одна группа ежедневно потребляла около четырех столовых ложек оливкового масла, другая – смесь орехов, а третья соблюдала стандартную средиземноморскую диету. Результаты показали, что самое регулярное употребление оливкового масла значительно снижает риск инфарктов, инсультов и некоторых видов рака, в частности рака молочной железы.

Специалисты подчеркивают важность правильного выбора продукта. Самое полезное масло первого холодного отжима (Extra virgin olive oil), поскольку оно проходит минимальную обработку и сохраняет максимальное количество полифенолов и антиоксидантов. Другие виды подвергающихся более интенсивной обработке масла содержат меньше полезных соединений и не дают такого эффекта для здоровья.

Регулярное включение оливкового масла в рацион – простой и эффективный способ поддержать здоровье сердца, сосудов и снизить риск серьезных болезней.

