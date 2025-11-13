Цей симптом після алкоголю відчувають усі: що він означає

Навіть помірні дози, особливо пива, вина чи коктейлів із високим вмістом цукру, здатні викликати розлади травлення вже за кілька годин.

Алкоголь. Фото: з відкритих джерел

Алкоголь є поширеною причиною діареї та інших проблем із травленням. Якщо ви регулярно вживаєте алкоголь, то діарея є ознакою шкоди, яку алкоголь може завдати шлунково-кишковому тракту.

Каліфорнійський департамент контролю за алкогольними напоями повідомляє, що система травлення зазнає сильного впливу алкоголю. Близько 20% випитого алкоголю всмоктується в кров через шлунок, а 80% переробляється в тонкому кишечнику.

Пілоричний клапан відокремлює шлунок від тонкого кишечника і залишається закритим під час перетравлення їжі. Ось чому алкоголь переробляється повільніше, коли у шлунку є їжа. Натщесерце цей клапан залишається відкритим, дозволяючи алкоголю швидше проходити в тонкий кишечник.

Коли алкоголь потрапляє до тонкого кишечника, всмоктування прискорюється ще більше. Хімічна дія алкоголю може пошкодити та запалити слизову оболонку шлунка, кишечника та інших делікатних тканин.

Лише близько 5% випитого алкоголю виводиться з організму через піт, сечу та інші метаболічні процеси. Більшість метаболізму алкоголю відбувається у печінці.

Цей орган може переробляти лише близько одного напою на годину, тому вживання більшої кількості призводить до накопичення крові.

Навіть кілька напоїв можуть призвести до короткочасних проблем із травленням. Згодом надмірне вживання може призвести до постійного пошкодження стравоходу, шлунка та печінки.

Регулярне вживання помірної та великої кількості алкоголю також може призвести до негативних наслідків, часто у вигляді постійного ушкодження травної системи.

Алкогольний гастрит є однією з таких проблем, і він може розвиватися як короткочасне (гостре) або тривале (хронічне) запалення слизової оболонки шлунка.

Читайте також на порталі "Коментарі" – лікарі розповіли, що справді може відновити печінку після вживання алкоголю.