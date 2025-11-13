logo

Этот симптом после алкоголя испытывают все: что он означает
НОВОСТИ

Этот симптом после алкоголя испытывают все: что он означает

Алкоголь может послужить причиной диареи, поскольку раздражает слизистую оболочку кишечника

13 ноября 2025, 09:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Даже умеренные дозы, особенно пива, вина или коктейлей с высоким содержанием сахара, способны вызвать расстройства пищеварения уже через несколько часов.

Этот симптом после алкоголя испытывают все: что он означает

Алкоголь. Фото: из открытых источников

Алкоголь является распространенной причиной диареи и других проблем с пищеварением. Если вы регулярно употребляете алкоголь, то диарея является признаком вреда, который алкоголь может нанести желудочно-кишечному тракту.

Калифорнийский департамент контроля за алкогольными напитками сообщает, что пищеварительная система испытывает сильное влияние алкоголя. Около 20% выпитого алкоголя всасывается в кровь через желудок, а остальные 80% перерабатывается в тонком кишечнике.

Пилорический клапан отделяет желудок от тонкого кишечника и остается закрытым во время переваривания пищи. Вот почему алкоголь перерабатывается медленнее, когда в желудке есть пища. Натощак этот клапан остается открытым, позволяя алкоголю быстрее проходить в тонкий кишечник.

Когда алкоголь попадает в тонкий кишечник, всасывание ускоряется еще больше. Химическое воздействие алкоголя может повредить и воспалить слизистую оболочку желудка, кишечника и других деликатных тканей.

Лишь около 5% выпитого алкоголя выводится из организма через пот, мочу и другие метаболические процессы. Большая часть метаболизма алкоголя происходит в печени.

Этот орган может перерабатывать лишь около одного напитка в час, поэтому употребление большего количества приводит к накоплению в крови.

Даже несколько напитков могут привести к кратковременным проблемам с пищеварением. Со временем чрезмерное употребление может привести к постоянному повреждению пищевода, желудка и печени.

Регулярное употребление умеренного и большого количества алкоголя также может привести к негативным последствиям, часто в виде постоянного повреждения пищеварительной системы.

"Алкогольный гастрит" является одной из таких проблем, и он может развиваться как кратковременное (острое) или длительное (хроническое) воспаление слизистой оболочки желудка.

Читайте также на портале "Комментарии" — врачи рассказали, что действительно может восстановить печень после употребления алкоголя.



Источник: https://www.verywellhealth.com/diarrhea-after-drinking-alcohol-8750861
