Врачи рассказали, что действительно может восстановить печень после употребления алкоголя

Результаты нового исследования ошеломили – исследователи выяснили, что правильное питание и физические упражнения могут снизить риск смерти от заболеваний печени, связанных с алкоголем. Это поможет восстановить печень даже у тех, кто много пьет.

Алкоголь. Иллюстративное фото

Ученые, проанализировав записи 60 000 взрослых, обнаружили, что здоровое питание и регулярная физическая активность значительно снижают смертность от алкоголя в печени, причем наибольшая польза наблюдается у людей с высоким риском, пишет Daily mail.

Результаты исследования показывают, что люди, которые употребляли много алкоголя и делали эти простые изменения, имели на 86% меньший риск умереть от заболеваний печени по сравнению с теми, кто вел нездоровый образ жизни.

"Люди, которые много пьют — это мужчины, которые выпивают более 14 напитков в неделю, или женщины — более семи напитков — снижают риск заболеваний печени на 36%, если регулярно занимаются спортом. Для тех, кто злоупотребляет алкоголем (что определяется как пять напитков за один присед для мужчин или четыре для женщин), здоровое здоровье физические упражнения – на 69%”, — пишет издание.

Врачи отмечают, что любое количество алкоголя, включая ежедневное употребление небольших доз, повышает риск смерти от заболеваний печени, изменения образа жизни могут значительно снизить эту опасность.

Оказалось, что женщины особенно уязвимы: они сталкиваются с большим риском повреждения печени, связанного с алкоголем, чем мужчины, но получили сильнейший защитный эффект от диеты и физических упражнений”, — пишет издание.

Лучшим рационом, который помогает защитить печень от значительных повреждений, называют тот, что подобен средиземноморскому, богатому овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, морепродуктами, растительными белками и полезными жирами, такими как оливковое масло. При этом следует значительно сократить употребление обработанных пищевых продуктов, сахара и насыщенных жиров.

Физические упражнения не обязательно должны быть экстремальными – преимущества наблюдались у людей, достигших рекомендованного недельного уровня активности, что эквивалентно примерно 150 минутам умеренных физических упражнений.

