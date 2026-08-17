Цей поширений симптом високого тиску всі ігнорують: на що звернути увагу

Пульсуючий головний біль не завжди варто списувати на важкий день або недосип. За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), у деяких випадках такий симптом може супроводжувати високий кров’яний тиск.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Гіпертонія часто розвивається без очевидних ознак. Саме тому людина може роками не знати про проблему.

Водночас підвищений тиск створює додаткове навантаження на серце та кровоносні судини. З часом це збільшує ризик серйозних ускладнень, зокрема інфаркту та інсульту, пише Express.

Втім, головний біль далеко не завжди означає гіпертонію. Його причинами також можуть бути нестача води, недосип, стрес, нерегулярне харчування, алкоголь або надмірний час перед екраном.

Якщо біль уже з’явився, NHS радить пити достатньо води, відпочити та спробувати розслабитися. Парацетамол або ібупрофен можуть використовуватися за потреби, але лише відповідно до інструкції та з урахуванням можливих протипоказань.

Є випадки, коли зволікати не можна. Раптовий надзвичайно сильний головний біль, особливо разом зі слабкістю, сплутаністю свідомості, втратою зору або проблемами з мовленням, потребує невідкладної медичної оцінки.

Тож не варто самостійно ставити собі діагноз за одним симптомом. Якщо головний біль повторюється або незвичний для вас, краще звернутися до лікаря та перевірити артеріальний тиск.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що більшість із нас не уявляє ранок без чашки гарячого чаю чи запашної кави. Це вже класичний ритуал, аби нарешті розплющити очі, зібрати докупи думки й налаштуватися на робочий день. Але чи замислювалися ви, що в цей момент відбувається з нашим серцем?



