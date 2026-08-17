Этот распространенный симптом высокого давления все игнорируют: на что обратить внимание

Пульсирующая головная боль не всегда следует списывать на трудный день или недосып. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), в некоторых случаях такой симптом может сопровождать высокое кровяное давление.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Гипертония часто развивается без явных признаков. Поэтому человек может годами не знать о проблеме.

В то же время, повышенное давление создает дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Со временем это увеличивает риск серьезных осложнений, включая инфаркт и инсульт, пишет Express.

Впрочем, головная боль далеко не всегда означает гипертонию. Его причинами также могут быть нехватка воды, недосып, стресс, нерегулярное питание, алкоголь или чрезмерное время перед экраном.

Если боль уже появилась, NHS советует пить достаточно воды, отдохнуть и попытаться расслабиться. Парацетамол или ибупрофен могут использоваться при необходимости, но только в соответствии с инструкцией и с учетом возможных противопоказаний.

Есть случаи, когда медлить нельзя. Внезапная сильная головная боль, особенно вместе со слабостью, спутанностью сознания, потерей зрения или проблемами с речью, требует неотложной медицинской оценки.

Так что не стоит самостоятельно ставить себе диагноз по одному симптому. Если головная боль повторяется или непривычна для вас, лучше обратиться к врачу и проверить артериальное давление.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что большинство из нас не представляет утро без чашки горячего чая или ароматного кофе. Это уже классический ритуал, чтобы наконец открыть глаза, собрать вместе мысли и настроиться на рабочий день. Но задумывались ли вы, что в этот момент происходит с нашим сердцем?



