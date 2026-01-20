Цей поширений нічний симптом може бути ознакою хвороби

Часте нічне сечовипускання може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров'ям. Ігнорування може призвести до ускладнень, тому при регулярних нічних позивах до туалету варто звернутися до лікаря.

Нічне сечовипускання. Фото: із відкритих джерел

Центр контролю та профілактики захворювань інформує, якщо ви часто ходите в туалет, це може бути однією з перших ознак проблем з рівнем цукру в крові.

Часте сечовипускання є одним із ранніх ознак діабету. Коли діабет не діагностується або погано лікується, підвищений рівень цукру в крові може призвести до більш частих відвідувань туалету.

Підвищений рівень глюкози у крові може спровокувати осмотичний діурез, що призводить до надмірного нічного сечовипускання. Саме тоді нирки намагаються зменшити рівень цукру в крові, виводячи надлишок глюкози в сечу.

Апное сну виникає, коли м'язи горла розслаблюються під час сну і блокують дихання, через що люди неодноразово прокидаються вночі. Ознаками цього є хропіння чи задишка під час сну.

Цей стан також може бути прихованою причиною, чому ви встаєте, щоб користуватися туалетом. Крім порушення сну, апное може знизити рівень кисню в крові, що спричиняє гормональні зміни, що сприяють нічному сечовипусканню.

Гіперактивний сечовий міхур

Якщо ви помічаєте, що ходите в туалет більше двох разів за ніч, у вас може бути гіперактивний сечовий міхур. Це стан, при якому сечовий міхур надмірно чутливий і подає часті або раптові сигнали до сечовипускання, навіть коли він не сповнений.

Коли це норма

Для більшості дорослих до одного нічного походу до туалету вважається нормальним. Тоді як постійне пробудження двічі чи більше разів за ніч вимагає звернення до лікаря.

Крім того, часті походи до туалету можуть порушувати сон чи денну енергію.

