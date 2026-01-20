Этот распространенный ночной симптом может быть признаком болезни

Частое ночное мочеиспускание может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Игнорирование может привести к осложнениям, поэтому при регулярных ночных позывах в туалет стоит обратиться к врачу.

Ночное мочеиспускание. Фото: из открытых источников

Центр контроля и профилактики заболеваний информирует, если вы часто ходите в туалет, то это может быть одним из первых признаков проблем с уровнем сахара в крови.

Частое мочеиспускание является одним из ранних признаков диабета. Когда диабет не диагностируется или плохо лечится, повышенный уровень сахара в крови может привести к более частым посещениям туалета.

Повышенный уровень глюкозы в крови может спровоцировать осмотический диурез, что приводит к чрезмерному ночному мочеиспусканию. Именно тогда почки пытаются снизить уровень сахара в крови, выводя избыток глюкозы в мочу.

Апноэ сна возникает, когда мышцы горла расслабляются во время сна и блокируют дыхание, из-за чего люди неоднократно просыпаются ночью. Признаками этого являются храп или одышка во время сна.

Это состояние также может быть скрытой причиной, почему вы встаете, чтобы воспользоваться туалетом. Помимо нарушения сна, апноэ может снизить уровень кислорода в крови, что вызывает гормональные изменения, способствующие ночному мочеиспусканию.

Гиперактивный мочевой пузырь

Если вы замечаете, что ходите в туалет более двух раз за ночь, у вас может быть гиперактивный мочевой пузырь. Это состояние, при котором мочевой пузырь чрезмерно чувствителен и подает частые или внезапные сигналы к мочеиспусканию, даже когда он не полон.

Когда это норма

Для большинства взрослых до одного ночного похода в туалет считается нормальным. Тогда как постоянное пробуждение два или более раз за ночь требует обращения к врачу.

Кроме того, частые походы в туалет могут нарушать сон или дневную энергию.

Читайте также на портале "Комментарии" — эта простейшая привычка продлевает жизнь: нужно всего 5 минут времени.



