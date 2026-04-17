Цей популярний перекус серйозно шкодить серцю: кардіолог вразив зізнанням

Часто вважається, що для підтримки здоров’я достатньо дотримуватися класичного режиму харчування — сніданок, обід і вечеря без будь-яких перекусів. Проте кардіолог, доктор медичних наук Ларс Сондергаард переконаний: перекуси можуть бути важливою частиною щоденного раціону, якщо підходити до їх вибору свідомо.

За словами лікаря, користь або шкода перекусів залежить не від самого факту їх наявності, а від того, які саме продукти людина обирає. Він наголошує, що не варто асоціювати перекуси виключно з чіпсами, солодощами чи іншими шкідливими продуктами. Навпаки, правильно підібрана їжа між основними прийомами може підтримувати рівень енергії та позитивно впливати на здоров’я серця.

Сондергаард визнає, що популярні снеки приваблюють своєю доступністю та зручністю: їх легко купити, зберігати та швидко з’їсти. Однак ключовим критерієм має залишатися користь для організму. Як альтернативу він радить обирати натуральні продукти: свіжі фрукти (наприклад, банани), хрусткі овочі (моркву), жменю горіхів або насіння. Також хорошим варіантом можуть бути варене яйце, трохи темного шоколаду чи шматок цільнозернового хліба з горіховою пастою.

Водночас існують перекуси, від яких краще відмовитися або суттєво обмежити їх споживання. Зокрема лікар звертає увагу на популярне в’ялене м’ясо. Попри те, що його часто рекламують як джерело білка, цей продукт має низку недоліків. Насамперед — високий вміст натрію, який при регулярному надлишковому споживанні може підвищувати артеріальний тиск і створювати додаткове навантаження на серце, збільшуючи ризик інсульту та інфаркту.

Крім того, у багатьох видах в’яленого м’яса міститься доданий цукор, що сприяє підвищенню рівня тригліцеридів у крові та може призводити до утворення бляшок у судинах. Не менш важливим є і вміст насичених жирів, які підвищують рівень "поганого" холестерину, що є одним із головних факторів розвитку серцево-судинних захворювань.

