Этот популярный перекус серьезно вредит сердцу: кардиолог поразил признание

Часто считается, что для поддержания здоровья достаточно соблюдать классический режим питания – завтрак, обед и ужин без каких-либо перекусов. Однако кардиолог, доктор медицинских наук Ларс Сондергаард убежден, что перекусы могут быть важной частью ежедневного рациона, если подходить к их выбору сознательно.

По словам врача, польза или вред перекусов зависит не от самого факта их наличия, а от того, какие продукты человек выбирает. Он отмечает, что не стоит ассоциировать перекусы исключительно с чипсами, сладостями или другими вредными продуктами. Напротив, правильно подобранная пища между основными приемами может поддерживать уровень энергии и оказывать положительное воздействие на здоровье сердца.

Сондергаард признает, что популярные снеки привлекают доступностью и удобством: их легко купить, хранить и быстро съесть. Однако ключевым критерием должна оставаться польза для организма. В качестве альтернативы он советует выбирать натуральные продукты: свежие фрукты (например, бананы), хрустящие овощи (морковь), горсть орехов или семена. Также хорошим вариантом может быть вареное яйцо, немного темного шоколада или кусок цельнозернового хлеба с ореховой пастой.

В то же время, существуют перекусы, от которых лучше отказаться или существенно ограничить их потребление. В частности, врач обращает внимание на популярное вяленое мясо. Несмотря на то, что его часто рекламируют как источник белка, этот продукт имеет ряд недостатков. Прежде всего высокое содержание натрия, которое при регулярном избыточном потреблении может повышать артериальное давление и создавать дополнительную нагрузку на сердце, увеличивая риск инсульта и инфаркта.

Кроме того, во многих видах вяленого мяса содержится добавленный сахар, что способствует повышению уровня триглицеридов в крови и может приводить к образованию бляшек в сосудах. Не менее важно и содержание насыщенных жиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина, что является одним из главных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

