Ви вживаєте морквяний сік щодня: ось що насправді станеться з вашим тілом

Дієтологиня вирішила на практиці перевірити поширену думку про можливу шкоду соків і протягом семи днів щодня випивала по склянці морквяного соку без жодних підсолоджувачів. Напій вона готувала виключно зі свіжої моркви, іноді доповнюючи його іншими овочами або фруктами.

Фахівчиня з харчування Лорен Манакер, яка має науковий ступінь і професійну кваліфікацію, зазначила, що підсумки експерименту не стали несподіванкою. Вона не зафіксувала суттєвих змін у стані організму: рівень глюкози залишався в нормі, самопочуття було стабільним, а жодного різкого "ефекту перетворення" не відбулося. Це, за її словами, підтверджує, що натуральні овочеві соки можуть бути безпечними, якщо вживати їх помірно та в межах збалансованого харчування.

Однією з головних переваг такого напою вона назвала зручність: випити сік значно легше, ніж регулярно споживати сирі овочі у достатній кількості. До того ж це допомагає ефективніше використовувати продукти, які інакше могли б зіпсуватися.

Морквяний сік багатий на корисні речовини, зокрема вітаміни A і C, калій та антиоксиданти. Завдяки цьому він може позитивно впливати на зір, стан шкіри, імунну систему та роботу серця і судин.

Водночас дієтологиня застерегла, що такий напій підходить не всім. Людям із діабетом варто контролювати споживання через вміст природних цукрів, а тим, хто має проблеми з нирками, — зважати на рівень калію. Також не виключені індивідуальні алергічні реакції, тому важливо враховувати особливості власного організму.

