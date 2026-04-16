logo

BTC/USD

74634

ETH/USD

2340.3

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Здоровье народная медицина Вы употребляете морковный сок каждый день: вот что на самом деле произойдет с вашим телом
commentss НОВОСТИ Все новости

Вы употребляете морковный сок каждый день: вот что на самом деле произойдет с вашим телом

Врач решила провести эксперимент, ежедневно употребляя морковный сок в течение недели. Эффект не был поразительным, однако оказался полезным для организма.

16 апреля 2026, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Диетология решила на практике проверить распространенное мнение о возможном вреде соков и в течение семи дней ежедневно выпивала по стакану морковного сока без подсластителей. Напиток она готовила исключительно из свежей моркови, иногда дополняя ее другими овощами или фруктами.

Фото: из открытых источников

Специалист по питанию Лорен Манакер, имеющий научную степень и профессиональную квалификацию, отметила, что итоги эксперимента не стали неожиданностью. Она не зафиксировала существенных изменений в состоянии организма: уровень глюкозы оставался в норме, самочувствие было стабильным, а никакого резкого "эффекта превращения" не произошло. Это, по ее словам, подтверждает, что натуральные овощные соки могут быть безопасными, если употреблять их умеренно и в пределах сбалансированного питания.  

Одним из главных преимуществ такого напитка она назвала удобство: выпить сок гораздо легче, чем регулярно употреблять в достаточном количестве сырые овощи. К тому же это помогает более эффективно использовать продукты, которые иначе могли бы испортиться.

Морковный сок богат полезными веществами, в частности витаминами A и C, калием и антиоксидантами. Благодаря этому он может оказывать положительное влияние на зрение, состояние кожи, иммунную систему и работу сердца и сосудов.  

В то же время, диетология предостерегла, что такой напиток подходит не всем. Людям с диабетом следует контролировать потребление через содержание природных сахаров, а тем, кто испытывает проблемы с почками, — учитывать уровень калия. Также не исключены личные аллергические реакции, потому принципиально учесть особенности собственного организма.

"Комментарии" уже писали , что поведение кошек, которое владельцы часто называют "делать печенье", на первый взгляд выглядит как простой признак ласки, однако имеет гораздо более глубокую инстинктивную подоплеку. Ветеринарка Николь Рус объяснила, что за такими движениями лап скрыто несколько врожденных механизмов, которые формируются еще в раннем возрасте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости