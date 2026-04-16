Вы употребляете морковный сок каждый день: вот что на самом деле произойдет с вашим телом

Диетология решила на практике проверить распространенное мнение о возможном вреде соков и в течение семи дней ежедневно выпивала по стакану морковного сока без подсластителей. Напиток она готовила исключительно из свежей моркови, иногда дополняя ее другими овощами или фруктами.

Фото: из открытых источников

Специалист по питанию Лорен Манакер, имеющий научную степень и профессиональную квалификацию, отметила, что итоги эксперимента не стали неожиданностью. Она не зафиксировала существенных изменений в состоянии организма: уровень глюкозы оставался в норме, самочувствие было стабильным, а никакого резкого "эффекта превращения" не произошло. Это, по ее словам, подтверждает, что натуральные овощные соки могут быть безопасными, если употреблять их умеренно и в пределах сбалансированного питания.

Одним из главных преимуществ такого напитка она назвала удобство: выпить сок гораздо легче, чем регулярно употреблять в достаточном количестве сырые овощи. К тому же это помогает более эффективно использовать продукты, которые иначе могли бы испортиться.

Морковный сок богат полезными веществами, в частности витаминами A и C, калием и антиоксидантами. Благодаря этому он может оказывать положительное влияние на зрение, состояние кожи, иммунную систему и работу сердца и сосудов.

В то же время, диетология предостерегла, что такой напиток подходит не всем. Людям с диабетом следует контролировать потребление через содержание природных сахаров, а тем, кто испытывает проблемы с почками, — учитывать уровень калия. Также не исключены личные аллергические реакции, потому принципиально учесть особенности собственного организма.

"Комментарии" уже писали , что поведение кошек, которое владельцы часто называют "делать печенье", на первый взгляд выглядит как простой признак ласки, однако имеет гораздо более глубокую инстинктивную подоплеку. Ветеринарка Николь Рус объяснила, что за такими движениями лап скрыто несколько врожденных механизмов, которые формируются еще в раннем возрасте.