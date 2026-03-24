Це значно знизить ризик розвитку хвороб серця: у чому секрет

Щоденний раціон значно впливає на здоров’я і навіть прості, але щоденні перекуси можуть значно знизити ризик розвитку серцевих захворювань.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Професор Тім Спектор розповів, що продукти, багато на клітковину, допоможуть значно знизити ризик розвитку серцевих захворювань та інших потенційно небезпечних для життя станів. Він також назвав продукти, щоденне вживання яких допоможе досягти рекомендованих показників споживання клітковини, пише видання Mirror.

“Харчові волокна, які зазвичай називають грубими поживними речовинами, – це неперетравлюваний елемент, що міститься в рослинних продуктах, включаючи фрукти, овочі, зернові та бобові. Вони проходять через шлунок, тонку кишку та товсту кишку переважно неушкодженими та широко відомі своєю здатністю підтримувати травлення, підтримувати здоров'я кишківника та регулювати рівень цукру в крові”, — пояснив експерт.

Нестача клітковини призводить до значного виснаження кишкового мікробіому людини. За словами експерта, клітковина не тільки важлива для підтримки здоров’я кишківника, але й знижує ризик захворювань, включаючи діабет, інсульт та серцеві захворювання.

ТОП продуктів, багатих на клітковину, за словами професора:

Попкорн — містить 14,5 г клітковини на 100 г. За даними Американської асоціації серця злегка приправлений попкорн можна вважати корисною закускою. Головне — уникати попкорну, перенасиченого надмірним вмістом цукру або политого маслом.

Квасоля містить 9,6 г клітковини на 100 г.

Малина містить 5,2 г клітковини на 100 г.

Горохове пюре містить 3,9 г клітковини на 100 г.

Цільнозернові макарони містять 3,8 г клітковини на 100 г.

Серцевини артишоків містить 3,6 г клітковини на 100 г.

Авокадо містить 3,4 г клітковини на 100 г.

Рекомендована кількість клітковини на день для дорослого — мінімум 30 г.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які звички допоможуть покращити здоров’я серця.