logo_ukra

BTC/USD

71046

ETH/USD

2167.58

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Здоров'я Захворювання та лікування Це значно знизить ризик розвитку хвороб серця: у чому секрет
commentss НОВИНИ Всі новини

Це значно знизить ризик розвитку хвороб серця: у чому секрет

Названо продукти, які значно знизять ризик розвитку захворювань серця

24 березня 2026, 21:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Щоденний раціон значно впливає на здоров’я і навіть прості, але щоденні перекуси можуть значно знизити ризик розвитку серцевих захворювань. 

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Професор Тім Спектор розповів, що продукти, багато на клітковину, допоможуть значно знизити ризик розвитку серцевих захворювань та інших потенційно небезпечних для життя станів. Він також назвав продукти, щоденне вживання яких допоможе досягти рекомендованих показників споживання клітковини, пише видання Mirror.

“Харчові волокна, які зазвичай називають грубими поживними речовинами, – це неперетравлюваний елемент, що міститься в рослинних продуктах, включаючи фрукти, овочі, зернові та бобові. Вони проходять через шлунок, тонку кишку та товсту кишку переважно неушкодженими та широко відомі своєю здатністю підтримувати травлення, підтримувати здоров'я кишківника та регулювати рівень цукру в крові”, — пояснив експерт.

Нестача клітковини призводить до значного виснаження кишкового мікробіому людини. За словами експерта, клітковина не тільки важлива для підтримки здоров’я кишківника, але й знижує ризик захворювань, включаючи діабет, інсульт та серцеві захворювання.

ТОП продуктів, багатих на клітковину, за словами професора: 

  • Попкорн — містить 14,5 г клітковини на 100 г. За даними Американської асоціації серця злегка приправлений попкорн можна вважати корисною закускою. Головне — уникати попкорну, перенасиченого надмірним вмістом цукру або политого маслом.

  • Квасоля містить 9,6 г клітковини на 100 г.

  • Малина містить 5,2 г клітковини на 100 г.

  • Горохове пюре містить 3,9 г клітковини на 100 г.

  • Цільнозернові макарони містять 3,8 г клітковини на 100 г.

  • Серцевини артишоків містить 3,6 г клітковини на 100 г.

  • Авокадо містить 3,4 г клітковини на 100 г.

Рекомендована кількість клітковини на день для дорослого — мінімум 30 г.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які звички допоможуть покращити здоров’я серця.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/tim-spector-names-surprising-high-36882429
Теги:

Новини

Всі новини